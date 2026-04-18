Η συζήτηση για το Market Pass επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εντείνουν το ενδιαφέρον για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το πρόγραμμα επιδότησης στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων πολιτών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Αρχικά, οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές προς τον Σεπτέμβριο, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν στο κινητό ή στο email τους. Τα κουπόνια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ψηφιακά είτε εκτυπωμένα σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Ποιοι δικαιούνται το Market Pass

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών, που αυξάνουν σημαντικά τη συνολική ενίσχυση:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα πραγματοποιούνται αυτόματα κάθε μήνα.