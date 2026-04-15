Οι τιμές καυσίμων σημειώνουν μικρή αποκλιμάκωση, προσφέροντας προσωρινή «ανάσα» στους καταναλωτές. Παρά τη μείωση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον έντονης αστάθειας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις τροφοδοτούν την αβεβαιότητα.

Η πτώση αυτή θεωρείται ένδειξη πιθανής σταθεροποίησης, όμως οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για τη μελλοντική πορεία των τιμών. Οι οδηγοί παρακολουθούν με ανησυχία τις διακυμάνσεις, αφού το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό και εξαρτάται άμεσα από τις διεθνείς πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Αττική: Οι υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές της αμόλυβδης

Στην Αττική, οι διαφορές στις τιμές της αμόλυβδης παραμένουν αισθητές. Ορισμένα πρατήρια καταγράφουν μικρή πτώση, ενώ σε άλλες περιοχές η μείωση είναι πιο περιορισμένη.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν συχνά τις τιμές, ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές και να μειώνουν όσο είναι δυνατόν το κόστος καυσίμων.

Αρκετά υψηλή στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης

Στα νησιά, η τιμή της αμόλυβδης παραμένει αρκετά υψηλή, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγορών. Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, οι κάτοικοι των νησιών εξακολουθούν να επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Ακρίβεια: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Market Pass – επιταγή ακρίβειας ύψους 22€ έως 100€ τον μήνα.

ύψους 22€ έως 100€ τον μήνα. Εξαργύρωση σε supermarket, φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές (μέσω POS).

Επέκταση του Fuel Pass για τον Μάιο.

«Αναταράξεις» στις πτήσεις λόγω των καυσίμων αεροσκαφών

Η παγκόσμια αγορά αερομεταφορών δοκιμάζεται από έντονες πιέσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν σημειώσει απότομη άνοδο μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Εκτόξευση τιμών: Σήμερα η τιμή διαμορφώνεται στα 1.570 δολάρια ανά τόνο, έναντι 750 δολαρίων πριν τον πόλεμο.

Περιορισμένα αποθέματα: Σε ορισμένες περιοχές της Ασίας καταγράφονται ήδη πιέσεις στην προσφορά καυσίμων, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για ενδεχόμενες ελλείψεις.

Πίεση στις αεροπορικές: Η Lufthansa έχει προειδοποιήσει για πιθανές μειώσεις πτήσεων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει μαζικές ακυρώσεις λόγω καυσίμων.

Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες: Εάν συνεχιστεί η κρίση, αναμένονται πιθανές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και περιορισμός των διαθέσιμων πτήσεων, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το επιβατικό κοινό.