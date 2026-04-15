Τον «δεκάλογο» που αποτελεί τον οδηγό του νέου κληρονομικού δικαίου, το οποίο συγκεντρώνει τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και τυπικά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

Μεταξύ άλλων είναι γνωστό ότι διατηρούνται οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως φαινόμενα πλαστογραφίας και καταχρηστικών πρακτικών που συχνά οδηγούν τους κληρονόμους στα δικαστήρια.

Για να ισχύσουν οι ιδιόγραφες διαθήκες πρέπει να ελεγχθεί η γνησιότητά τους με μάρτυρες και πραγματογνώμονες, όταν προσκομίζονται σε συμβολαιογράφο από συγγενείς που δεν είναι παιδιά ή σύζυγοι.

Το ίδιο θα γίνεται και όταν προσκομίζονται στον συμβολαιογράφο από παιδιά ή επιζώντα σύζυγο αν έχει περάσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπειτα από τον θάνατο του διαθέτη.

Έτσι, η ευελιξία που εισάγεται, σε συνδυασμό με τις σαφείς γραμμές ασφαλείας που τίθενται για την εγκυρότητά τους, επιτρέπει τη σαφέστερη αποτύπωση της βούλησης του διαθέτη, χωρίς να υπονομεύεται η προστασία των δικαιούχων.