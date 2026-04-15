Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, με στόχο να ανακουφίσει τους πολίτες από το αυξημένο κόστος ζωής και τις υψηλές τιμές στην αγορά.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται βρίσκεται το Market Pass, μια επιταγή ακρίβειας ύψους από 22 έως 100 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με όσα μετέδωσε το mega. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών σε βασικά είδη κατανάλωσης.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η επιταγή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε supermarket, φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές, μέσω συναλλαγών POS, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή αγοραστική δραστηριότητα των καταναλωτών.