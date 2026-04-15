Από την 1η Μαΐου τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 300.000 δικαιούχους να απολαύσουν διακοπές σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα καταλύματα. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί μεσολάβηση τρίτων φορέων.

Οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 10, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή, για όσους επιλέξουν καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο. Παράλληλα, παρέχονται έως δώδεκα εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις για διακοπές σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Σε σύγκριση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του μέτρου. Επιπλέον, οι ανάδοχες μητέρες συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια προνόμια με τους υπόλοιπους δικαιούχους.