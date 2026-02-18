Μια σημαντική ανατροπή στον προγραμματισμό των διακοπών για χιλιάδες δικαιούχους φέρνει ο νέος σχεδιασμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026. Όπως ανακοίνωσε η υποδιοικήτρια του Οργανισμού, Τόνια Αράχωβα, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και Κατασκηνώσεων θα ξεκινήσει φέτος την 1η Μαΐου, δηλαδή έναν πλήρη μήνα νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα.

Γιατί η έναρξη μεταφέρεται την 1η Μαΐου;

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική αλλαγή ημερομηνίας, αλλά μια στρατηγική επιλογή με διπλό στόχο:

Καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων: Δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αξιοποιήσουν τις επιταγές (vouchers) ήδη από τις αρχές της άνοιξης.

Επιμήκυνση της περιόδου: Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να προγραμματίσουν αποδράσεις για τα τριήμερα του Μαΐου και την έναρξη του καλοκαιριού, αποφεύγοντας την πίεση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των μηνών αιχμής (Ιούλιος-Αύγουστος).

Οι μεγάλες αλλαγές και οι ομάδες που ευνοούνται

Στον νέο σχεδιασμό που παρουσίασε η κ. Αράχωβα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων:

Προτεραιότητα σε Πολύτεκνους:

Για πρώτη φορά, εισάγονται αυξημένα πλεονεκτήματα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει έμπρακτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες οικογένειες στον προγραμματισμό των διακοπών, παρέχοντάς τους ισχυρότερα κίνητρα και διευκολύνσεις συμμετοχής.

Στήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ):

Το πρόγραμμα συνεχίζει να θέτει σε πρώτο πλάνο τους δικαιούχους ΑμεΑ, διατηρώντας και ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν παραδοσιακά στον Κοινωνικό Τουρισμό.

Παιδικές Κατασκηνώσεις:

Η νωρίτερη έναρξη συμπαρασύρει και το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων, προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για γονείς και παιδιά.

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα

Σύμφωνα με την Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, η παρέμβαση αυτή έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Με την ενεργοποίηση των vouchers από τον Μάιο, τονώνεται η τουριστική κίνηση στην περιφέρεια σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις το έχουν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δικαιούχους.