Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ συνεχίζεται, προσφέροντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να απολαύσουν παρατεταμένες χειμερινές διακοπές. Όσοι δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν τις γιορτές των Χριστουγέννων, μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε σε διάρκεια 13 μηνών, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2026.

Οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση.

Ενισχυμένα οφέλη για συγκεκριμένες περιοχές

Για ορισμένους προορισμούς προβλέπονται αυξημένα οφέλη. Συγκεκριμένα, παρέχονται:

Έως δέκα διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου.

Έως δώδεκα διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιδότηση μετακινήσεων και παρόχων

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2025 – 14 Ιανουαρίου 2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.