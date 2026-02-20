Μια σημαντική ανατροπή στον προγραμματισμό των διακοπών για χιλιάδες δικαιούχους φέρνει ο νέος σχεδιασμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026. Όπως ανακοίνωσε η υποδιοικήτρια του Οργανισμού, Τόνια Αράχωβα, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και Κατασκηνώσεων θα ξεκινήσει φέτος την 1η Μαΐου, δηλαδή έναν πλήρη μήνα νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική αλλαγή ημερομηνίας, αλλά μια στρατηγική επιλογή με διπλό στόχο:

Καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων: Δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αξιοποιήσουν τις επιταγές (vouchers) ήδη από τις αρχές της άνοιξης.

Επιμήκυνση της περιόδου: Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να προγραμματίσουν αποδράσεις για τα τριήμερα του Μαΐου και την έναρξη του καλοκαιριού, αποφεύγοντας την πίεση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των μηνών αιχμής (Ιούλιος-Αύγουστος).

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, άνεργοι (άνω 3 μηνών) και συγκεκριμένοι συνταξιούχοι e-ΕΦΚΑ με εισφορές ανεργίας· ωφελούμενα μέλη: παιδιά 5-24 ετών, σύζυγοι, συνοδοί ΑμεΑ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με TAXISnet, με μοριοδότηση βάσει εισοδήματος, παιδιών και ΑμεΑ· ελέγχονται αυτόματα και δημοσιεύονται πίνακες. Κάθε voucher είναι μοναδικός κωδικός για 1-6 διανυκτερεύσεις (έως 12 σε Β. Εύβοια, Σάμο, Έβρο, Λέσβο κ.λπ.).

Στον νέο σχεδιασμό που παρουσίασε η κ. Αράχωβα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων:

Προτεραιότητα σε Πολύτεκνους:

Για πρώτη φορά, εισάγονται αυξημένα πλεονεκτήματα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει έμπρακτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες οικογένειες στον προγραμματισμό των διακοπών, παρέχοντάς τους ισχυρότερα κίνητρα και διευκολύνσεις συμμετοχής.

Στήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ):

Το πρόγραμμα συνεχίζει να θέτει σε πρώτο πλάνο τους δικαιούχους ΑμεΑ, διατηρώντας και ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν παραδοσιακά στον Κοινωνικό Τουρισμό.

Παιδικές Κατασκηνώσεις:

Η νωρίτερη έναρξη συμπαρασύρει και το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων, προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για γονείς και παιδιά.

Σύμφωνα με την Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, η παρέμβαση αυτή έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Με την ενεργοποίηση των vouchers από τον Μάιο, τονώνεται η τουριστική κίνηση στην περιφέρεια σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις το έχουν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δικαιούχους.

Προϋποθέσεις για Πολύτεκνους

Πρέπει να είστε δικαιούχος (εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα, άνεργος άνω 3 μηνών ή συνταξιούχος e-ΕΦΚΑ με εισφορές ανεργίας) με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ περίπου (με προσαρμογές). Ως πολύτεκνος, δικαιούστε υψηλή προτεραιότητα ισότιμη με ΑμεΑ, επιπλέον μόρια για παιδιά και έως 12 διανυκτερεύσεις σε ορισμένες περιοχές.

Βήμα-βήμα Υποβολή Αίτησης

Είσοδος πλατφόρμας: Πηγαίνετε στο gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και παροχές > Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ). Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet.

Συμπλήρωση στοιχείων: Επιλέξτε κατηγορία (εργαζόμενος/άνεργος), προσθέστε ωφελούμενα μέλη (παιδιά 5-24 ετών, σύζυγος, συνοδός). Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα βασικά δεδομένα και υπολογίζει μόρια.

Υποβολή και έλεγχος: Επιβεβαιώστε και υποβάλετε. Οι αιτήσεις βαθμολογούνται αυτόματα· δημοσιεύονται προσωρινοί/τελικοί πίνακες δικαιούχων στον ιστότοπο ΔΥΠΑ.

Λήψη voucher: Με κωδικό voucher, επιλέξτε κατάλυμα από Μητρώο Παρόχων ΔΥΠΑ και κλείστε απευθείας.