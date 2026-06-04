Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν τις 08:00. Ο Κηφισός καταγράφεται και σήμερα ως το πιο επιβαρυμένο σημείο του οδικού δικτύου, με σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με την εικόνα από τους δρόμους, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο προς Κηφισιά, όπου η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνεται έως τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχα, στην κάθοδο προς Πειραιά, οι οδηγοί κινούνται σε πολλά σημεία με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/vrKKyoOL5a — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 4, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κατεχάκη, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται μικρές εστίες συμφόρησης.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, όπου μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα. Παρατηρείται ωστόσο αυξημένη κυκλοφορία και χαμηλές ταχύτητες σε ορισμένα σημεία, με την κίνηση να διεξάγεται χωρίς σοβαρές δυσκολίες στη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Αθανασίου Διάκου και στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους.

Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ τροχονόμοι βρίσκονται σε κομβικά σημεία προκειμένου να διευκολύνουν τη ροή των οχημάτων.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στις εξόδους προς Λαμία κυμαίνονται μεταξύ 5 και 10 λεπτών.