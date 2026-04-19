Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας –, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος κατέληξε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου. Τότε είχαν πραγματοποιηθεί δύο εκτοξεύσεις με διαφορά λίγων ωρών από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η σημερινή ενέργεια αποτελεί την έβδομη εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου από την αρχή του έτους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στην περιοχή για την πορεία του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Με πληροφορίες από Yonhap και NHK.

