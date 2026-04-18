Η υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση την περίπτωση της καθαρίστριας από τον Βόλο, η οποία το 2019 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών για πλαστογράφηση απολυτηρίου δημοτικού.

Η γυναίκα, που τότε ήταν 53 ετών, είχε φοιτήσει μέχρι την πέμπτη τάξη του δημοτικού, ενώ το απολυτήριο που προσκόμισε ανέφερε ότι είχε ολοκληρώσει και την έκτη τάξη. Με το συγκεκριμένο έγγραφο εργάστηκε επί σχεδόν 20 χρόνια σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εξήγησε ότι προχώρησε στην πράξη αυτή λόγω των δύσκολων οικογενειακών συνθηκών, καθώς ο σύζυγός της ήταν ανάπηρος και είχε δύο παιδιά να μεγαλώσει.

«Ζητούσαν απολυτήριο μέχρι ΣΤ’ δημοτικού. Εγώ το παραποίησα για να μπορέσω να πάρω τη δουλειά. Με πήραν και δούλεψα σχεδόν 20 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, στο πειθαρχικό συμβούλιο είχε προταθεί να υποβιβαστεί και όχι να απολυθεί, ωστόσο ο δήμος προχώρησε σε δίωξη εις βάρος της. Στο πρώτο δικαστήριο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη και στη συνέχεια η ποινή μειώθηκε στα 10 χρόνια, ενώ παρέμεινε στη φυλακή για 23 ημέρες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή της στον Άρειο Πάγο, ο οποίος τελικά την αθώωσε.

Η ίδια δηλώνει ότι η εμπειρία της φυλάκισης την έχει σημαδέψει, σημειώνοντας ότι η τετραετής δικαστική περιπέτεια επηρέασε βαθιά τη ζωή της.

«Έκανα λάθος, ζήτησα συγγνώμη, δικάστηκα και έχασα τη δουλειά μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπάθησε να επανενταχθεί στην εργασία, χωρίς όμως να καταφέρει να επιστρέψει στη θέση της, παρά τις υποσχέσεις που —όπως λέει— είχε λάβει.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η αντιμετώπισή της από τη Δικαιοσύνη ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως όλοι οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως ιδιότητας.

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρή η ποινή που μου επιβλήθηκε. Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και κάθε άλλος άνθρωπος, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ακόμη προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά την περιπέτεια που βίωσε.