Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με δήλωσή του το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τα στοιχεία των σπουδών του, που προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για το πτυχίο του, την πρόσληψή του στο υπουργείο Παιδείας και τα ασφαλιστικά του ένσημα. Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις, καθώς κρίθηκαν ανεπαρκείς από την κοινή γνώμη.

Από στάση υπεράσπισης, ο Μακάριος Λαζαρίδης πέρασε σε απολογητικό τόνο, δηλώνοντας: «Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών».

Οικογενειακές και πολιτικές διαδρομές

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο ζήτημα του πτυχίου. Αν και ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι δεν είναι κρατικοδίαιτος, το επαγγελματικό του παρελθόν δείχνει διαφορετική εικόνα.

Το 2007 προσλήφθηκε στο υπουργείο Παιδείας ως ειδικός επιστήμονας. Τον Ιανουάριο του 2016 ανέλαβε Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ένα χρόνο αργότερα ορίστηκε Σύμβουλος Επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από το 2019 μέχρι σήμερα είναι βουλευτής.

Κατά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Παραιτήθηκε το 2013 για να προσληφθεί στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου τότε υπουργός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την επόμενη ημέρα, στην ίδια υπηρεσία προσελήφθη και η σύζυγός του, με απόφαση της γενικής γραμματέως Βάσως Κόλλια. Η ίδια φέρεται να έχει εργαστεί και στην εταιρεία Blue Skies, που συνδέεται με την «Ομάδα Αλήθειας». Στο μισθολόγιο της εταιρείας για το 2017-2018 εμφανίζεται και η κόρη του, Εβελίνα Λαζαρίδη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπήρξε, άλλωστε, από τα στελέχη που υπερασπίστηκαν δημόσια την «Ομάδα Αλήθειας», όταν είχαν αποκαλυφθεί στοιχεία για τον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Παρά τις εξηγήσεις που έδωσε, οι αντιφάσεις στις δηλώσεις του και η καθυστέρηση στην παραδοχή ότι θα επιστρέψει τα χρήματα στο Δημόσιο ενίσχυσαν την αμφισβήτηση ως προς την αξιοπιστία του.

Πολιτικές συνέπειες και κυβερνητικός αντίκτυπος

Η υπόθεση Λαζαρίδη εξελίσσεται σε σοβαρό επικοινωνιακό και πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος πληθαίνουν, ενώ η διαχείριση της κρίσης φαίνεται να έχει πολιτικό κόστος.