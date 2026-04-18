Μια από τις πιο ξεχωριστές και φορτισμένες στιγμές της καριέρας του ζει ο Φλάβιο Κομπόλι, ο οποίος στο BMW Open του Μονάχου συνδύασε κορυφαία αγωνιστική εμφάνιση με έντονο συναισθηματικό βάρος, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Ιταλός τενίστας πραγματοποίησε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της μέχρι τώρα πορείας του, επικρατώντας εμφατικά του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 6-3, σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησε απόλυτα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Με 32 winners και μόλις 14 αβίαστα λάθη, παρουσίασε ένα σχεδόν άψογο αγωνιστικό πρόσωπο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Γερμανό αντίπαλό του.

Παράλληλα, η πορεία του στο τουρνουά ήρθε σε μια περίοδο έντονων συναισθημάτων για τον ίδιο, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός στενού του φίλου από την Ιταλία, μόλις 13 ετών, γεγονός που τον είχε συγκλονίσει. Όπως είχε γράψει ο ίδιος, κάθε πόντος και κάθε αγώνας είναι πλέον αφιερωμένος στη μνήμη του.

Flavio Cobolli learned of the tragic passing of one of his close friends from Italy, aged only 13, after his win yesterday. ‘Every point I play, every ball I touch, every step I take, I will think of you,’ he posted. Today, he was overcome with emotion after his semifinal win. pic.twitter.com/fxy7AQmrS1 — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 18, 2026