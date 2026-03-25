Το Σαντιάγο Μπερναμπέου δεν αποτελεί απλώς την ιστορική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα υπερσύγχρονο πολυλειτουργικό στάδιο που μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε είδους διοργάνωση.

Μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του, το γήπεδο έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να φιλοξενεί από αγώνες ποδοσφαίρου και διοργανώσεις όπως το NFL, μέχρι μεγάλα μπασκετικά events και συναυλίες, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως ενός από τα πιο εξελιγμένα στάδια παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του Mutua Madrid Open, το «Μπερναμπέου» ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά όψη, καθώς από τις 23 έως τις 30 Απριλίου θα διαμορφωθεί σε σύγχρονο προπονητικό χώρο τένις. Αν και οι επίσημοι αγώνες θα διεξαχθούν στο Caja Mágica, το γήπεδο της Ρεάλ θα φιλοξενήσει προπονήσεις κορυφαίων αθλητών της παγκόσμιας σκηνής.

El Santiago Bernabéu se transformará en pistas de tenis para el “Mutua Madrid Open”. 📹 : @marca pic.twitter.com/hl62ajDD80 — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) March 25, 2026

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν ο Κάρλος Αλκαράθ και η Αρίνα Σαμπαλένκα, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις για την προετοιμασία τους.

Η μετατροπή του γηπέδου θα είναι εντυπωσιακή, καθώς θα δημιουργηθούν δύο γήπεδα τένις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων ταυτόχρονα. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί ενιαίο cube πάνω από τα courts, ώστε οι θεατές να μπορούν να παρακολουθούν τη δράση και στα δύο γήπεδα την ίδια στιγμή.

Το «Μπερναμπέου» αποδεικνύει έτσι για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά ένας πολυχώρος που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων.