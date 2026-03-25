Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο μια υπόθεση που συνδέει το όνομα του Βίκτορ Γιόκερες με γνωστή δημιουργό περιεχομένου της πλατφόρμας OnlyFans.

Η νεαρή Αμερικανίδα Σόφι Ρέιν, ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, υποστήριξε σε συνέντευξή της πως ο Σουηδός επιθετικός της Άρσεναλ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους συνδρομητές της, αναφέροντας ότι έχει δαπανήσει ιδιαίτερα υψηλά ποσά για πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε «κύμα» αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν έντονα και να δημιουργούν πλήθος αναρτήσεων γύρω από το θέμα, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα από φιλάθλους αντίπαλων ομάδων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Full Send Podcast (@fullsendpodcast)

Την ίδια ώρα, ο Γιόκερες παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και τη συνεισφορά του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: 𝗚𝗬𝗢𝗞𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗜𝗡 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞 𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠 😳 Content creator Sophie Rain has claimed that her biggest subscriber — who spent over $4.5M — is Viktor Gyökeres. She stated he could take legal action after her statement. pic.twitter.com/zzxESBbjCu — The Football Lab (@football_lab07) March 24, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση ή διάψευση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με την υπόθεση να συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη και να κινείται περισσότερο στη σφαίρα των ισχυρισμών και της διαδικτυακής συζήτησης.