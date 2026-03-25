Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισαν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, προσφέροντάς του δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη φροντ λάιν τους εν μέσω αγωνιστικών προβλημάτων.

Ο 27χρονος σέντερ βρίσκεται στην ομάδα από τα μέσα Μαρτίου, όταν και πήρε την ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA, έπειτα από τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στη G-League.

Μέχρι στιγμής, έχει συμμετάσχει σε πέντε αναμετρήσεις, έχοντας μέσο όρο 3,2 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, προσφέροντας λύσεις από τον πάγκο.

Η απουσία βασικών ψηλών, όπως του Αλ Χόρφορντ λόγω τραυματισμού, έχει αυξήσει την ανάγκη για επιπλέον βάθος στη ρακέτα, με τον Γιουρτσεβέν να καλύπτει αυτό το κενό.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν οι Γουόριορς προχωρήσουν και σε τρίτο 10ήμερο συμβόλαιο, τότε θα είναι υποχρεωμένοι να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους μέχρι το τέλος της σεζόν.