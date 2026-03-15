Ευκαιρία στον Ομέρ Γιούρτσεβεν δίνουν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς!

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σαμς Σαράνια στο «X» ο Τούρκος σέντερ υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους «πολεμιστές», μετά τη σύντομη περιπέτεια που είχε στη G-League και τους 36 πόντους και τα 12 ριμπάουντ που είχε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) στη νίκη των Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς.

Η σχετική ανάρτηση:

The Golden State Warriors are signing former Heat and Jazz center Omer Yurtseven to a 10-day contract, agents Keith Glass and Luke Glass tell ESPN. Yurtseven spent the season in the Euroleague before joining the G League last week, posting 36 points and 12 rebounds Friday night. pic.twitter.com/xyxP5aufMm — Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2026

Μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν πλέον έχει τη μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA και να καθιερωθεί εκ νέου στον «μαγικό κόσμο».

Ο Τούρκος σέντερ που έπαιξε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό γύρισε πρόσφατα στις ΗΠΑ για την Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, τη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, με την οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Σε 50 αναμετρήσεις στη Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής, ενώ τη φετινή σεζόν με την «πράσινη» φανέλα ο Τούρκος σέντερ είχε 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ ανά 12.3 λεπτά συμμετοχής.