Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό πεδίο του παγκόσμιου «πολέμου των λιμανιών», με τον Economist να εστιάζει στον Πειραιά, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ως κρίσιμα σημεία όπου διασταυρώνονται κινεζικά, αμερικανικά, ρωσικά και νατοϊκά συμφέροντα.

Το λιμάνι του Πειραιά, που ανήκει κατά πλειοψηφία στην COSCO, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ στηρίζουν σχέδια ανάπτυξης στην Ελευσίνα και έχουν ενισχύσει τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου logistics για αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις.

Η μάχη για τον έλεγχο των θαλάσσιων υποδομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη γεωστρατηγική σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, νέους εμπορικούς διαδρόμους και αυξανόμενες ανησυχίες για εξαρτήσεις, αναποτελεσματικότητες και πολιτικές πιέσεις στη ναυτιλία.