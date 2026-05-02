Λήγει αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ.

Η παράταση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά, καθώς το προηγούμενο διάστημα παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας, εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών.

Μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) σε δικαιούχους.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.