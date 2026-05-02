Στο πάνελ για τον Γιάννη Μπουτάρη, ο Χάρης Δούκας έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα μια νίκη: παρότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που πλήρωσε το «όχι» στη Συμφωνία των Πρεσπών με διάσπαση, τάχθηκε υπέρ της.

Στο Ηράκλειο την Τετάρτη, ο πρώην πρωθυπουργός ανταπέδωσε στον δήμαρχο Αθηναίων, ηθελημένα ή αθέλητα, την αβρότητα: χρησιμοποίησε, στο κλείσιμό του, το σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις», που ήταν βασικό στην εσωκομματική καμπάνια του Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Οι λάτρεις της συνωμοσιολογίας θα έβλεπαν, πίσω από αυτή τη σύμπνοια, μια προσέγγιση που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό νωρίτερα, από τότε που ο Δούκας θέλησε να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «πατώντας» σε διαδικασίες διεύρυνσης που αναπόφευκτα άνοιγαν την πόρτα σε πρόσωπα από τον ενιαίο, κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ – με τον ίδιο τρόπο που έγινε στον Δήμο Αθηναίων. Η αλήθεια, όμως, απέχει από αυτό το σενάριο: όχι γιατί η υποψία επαφών ή ακόμα και απόπειρα συμφωνίας δεν υπήρξαν, αλλά γιατί αυτή την πόρτα, η μια εκ των δύο πλευρών δύσκολα (και να ήθελε) μπορεί πια να ανοίξει.

Ρητορική Δούκα περί σύγκλισης

Η επιμονή του Δούκα να μιλάει προσυνεδριακά για προεκλογικό διάλογο με όλες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, χωρίς να εξαιρεί τον πρώην πρωθυπουργό, σε συνδυασμό με την επιμονή του, «μέχρι τέλους», να γίνει συνεδριακή απόφαση η μη συνεργασία με τη ΝΔ, εύλογα τράβηξε το ενδιαφέρον της τσιπρικής πλευράς – η οποία άρχισε να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τακτικά τα πασοκικά τεκταινόμενα.

Εκτιμήσεις, πως μπορεί στο τέλος η εσωκομματική κόντρα να έφτανε στα άκρα, υπήρχαν και, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενθαρρύνονταν, καθώς μια «ζημιά» στο συνέδριο, μια αποχώρηση του βεληνεκούς Δούκα – και δη, για θέμα που αφορούσε τη συνεργασία με τη ΝΔ -, θα δυσκόλευε ιδιαίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή η επίγνωση υπήρχε και στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία, παράλληλα, άκουγε τη φημολογία περί ύπαρξης διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Δούκα και Αμαλίας, που δούλευε ακριβώς πάνω σε αυτόν τον σκοπό.

Η απάντηση Ανδρουλάκη

Η επέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, για να σπάσει το όργιο φημών και να σταματήσει τους ψιθύρους, ήταν η συμπερίληψη: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφερε τη διατύπωση που ήθελε η Κοτζιά για τη ΝΔ, με την οποία ήταν σύμφωνο όλο το κόμμα. Αποφάσισε να τοποθετήσει τον Δούκα λόγω ιδιότητας στην Κεντρική Επιτροπή και, παρά το κακό αποτέλεσμα του δημαρχικού στρατοπέδου (και εν μέσω της συζήτησης για τις Πρέσπες), συμπεριέλαβε τον Δούκα στην πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο – στο οποίο μάλιστα εξελέγη σε κατάταξη που δεν θεωρούταν δεδομένη πριν από την εσωτερική εκλογή της προηγούμενης εβδομάδας.

«Ο δήμαρχός μας, Χάρης Δούκας», προσφώνησε ο Ανδρουλάκης τον αντίπαλό του το 2024, με τον οποίο μάλιστα έχουν μιλήσει πρόσφατα. Στέλνοντας σήμα εντός, αλλά κυρίως εκτός του ΠΑΣΟΚ, πως το εσωκομματικό μέτωπο θα παραμείνει αρραγές. Το γεγονός, δε, πως ο Δούκας αποδέχτηκε την πρόταση, «δείχνει» και τη διάθεση που έχει για την παρουσία και την παραμονή του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης γνωστό πως ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα ήταν εκείνα τα στελέχη και οι συνεργάτες που θα ακολουθούσαν τον δήμαρχο Αθηναίων σε μια τέτοια μεταγραφή.

Η φημολογία για επαφές μεταξύ Τσίπρα και Δούκα, που περιελάμβανε την αποκατάσταση της επικοινωνίας, αλλά και ανταλλάγματα για αλλαγή στάσης, επανήλθε τις τελευταίες μέρες, μετά την κοινή παρουσία τους στο πάνελ για τον Μπουτάρη. Επισήμως, ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη επιβεβαιώνουν οτιδήποτε απ’ όλα αυτά, με τον καθένα να έχει άλλο στόχο: ο Τσίπρας μιλάει για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου μέσα από έναν νέο φορέα, ο Δούκας για πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι (και μη) γνωρίζουν πως ο δεσμός του Δούκα με το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο σφιχτός, που, τώρα πια, σε έναν χωρισμό, το διαζύγιο θα έβγαινε υπέρ της Χαριλάου Τρικούπη.