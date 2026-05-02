Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του in, σύμφωνα με την οποία εντεκα ήταν συνολικά οι νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ που υπέγραψε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator κατά τη διάρκεια του -περίπου- ενός χρόνου (έως τον Νοέμβριο του 2020) που είχε την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ έφερε στο φως της δημοσιότητας την απόρρητη κατάθεση του κ. Τζαβέλλα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τον Σεπτέμβριο 2022. Τότε, στη σύντομη κατάθεσή του ο νυν επικεφαλής του Αρείου Πάγου -που σήμερα δέχεται τα σφοδρά πυρά του νομικού και πολιτικού κόσμου- επικαλέστηκε το… «καθήκον εχεμύθειας», το υπηρεσιακό απόρρητο δηλαδή, αποφεύγοντας να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης»

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνεται ότι: «Το in.gr και ο δημοσιογράφος Πάνος Τσίκαλας αποκάλυψαν την απόρρητη κατάθεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές του 2022, όταν είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΥΠ.

Από την κατάθεση προκύπτει ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ έντεκα προσώπων, που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator.

Μάλιστα στα πρόσωπα των όποιων την παρακολούθηση έχει διατάξει, περιλαμβάνονται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και συνεργάτες του, ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Μπαρδάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ανώτατα στελέχη σε γενικές γραμματείες του κράτους κ.α.

Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη επιβεβαιώνει πλήρως το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, που ζήτησε την παραίτηση του κ. Τζαβέλλα αναφέροντας πως «με την απέκδυση του κατά το νόμο καθήκοντος του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου» και «αποδοκίμασε με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την πράξη του με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών».

Στην κατάθεση του κ. Τζαβέλλα, που φέρνει στο φως το in.gr, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δηλώνει πως είχε “προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση”.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση και το κράτος, με μακροχρόνιες παρατάσεις στην παρακολούθηση κάποιων εξ αυτών, κάτι που προϋποθέτει σαφή αιτιολόγηση, πώς ερμηνεύεται αυτή η παραδοχή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τότε;

Γιατί απέφυγε να προχωρήσει σε σειρά ανακριτικών πράξεων όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αλλά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν; Γιατί τέτοια σπουδή; Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Εισαγγελέας που «αθώωσε» και τον εαυτό του

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, με αφορμή δημοσίευμα του in σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Το σημερινό δημοσίευμα του in.gr τεκμηριώνει απόλυτα την καταπάτηση του Κράτους Δικαίου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως μάλιστα φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: «για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιουδήποτε προσώπου».

Όταν ο κ. Τζαβέλλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις;

Γιατί δεν αναπληρώθηκε από την Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται;

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κεσσές «σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν λόγοι που προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας αποφάσισε αντιδεοντολογικά και παράνομα να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών ενώ συνέτρεχαν συγκεκριμένοι λόγοι δυσπιστίας στο πρόσωπο του…»

Δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική Δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων συνταγματολόγων και προσωπικοτήτων όπως Παυλόπουλος, Ράμμος, Σωτηρέλης, Κοντιάδης, Δρόσος, Καμτσίδου, Μενουδάκος που κατακεραύνωσαν με δημόσιες παρεμβάσεις τους αυτή τη μεθόδευση, αλλά και το «….το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συναισθανόμενο την ευθύνη που πηγάζει από τις αρχές και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ασκώντας την κατά νόμο αρμοδιότητά του από τον Κώδικα Δικηγόρων, αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που με την απέκδυση του κατά νόμο καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου».

Ζήτησε την παραίτηση Τζαβέλλα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Σημειώνεται ότι ο κ. Τζαβέλλας έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, που έχει προαναγγείλει, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τις υποκλοπές.

Ο ΔΣΑ ζήτησε με ψήφισμα την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έπειτα από απόφαση που ελήφθη με έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «με την απέκδυση του κατά νόμο καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου».

«Ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή»

Από τον πλευρά του, ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε τις προηγούμενες μέρες για τον επικεφαλής του Αρείου Πάγου ότι «ο ελεγχόμενος επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντα του ελεγκτή», τονίζοντας πως «είμαι πεπεισμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα».

Όπως είπε, «ο κ. Τζαβέλλας επόπτευε την ΕΥΠ την περίοδο που υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή με την υπόθεση. Επειδή είναι δική του ευθύνη θα έπρεπε να απέχει να αποφασίσει αν μέσα στην ΕΥΠ έχουν γίνει αξιόποινες πράξεις. Δεν θα έπρεπε να έχει τολμήσει να το κάνει, στο κύρος της δικαιοσύνης».