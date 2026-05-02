Η σύγχρονη νευροεπιστήμη είναι ένας τομέας μόλις ενάμιση αιώνα. Ο πρώτος πλήρης χάρτης του εγκεφάλου ενός ζώου, που παρουσιάστηκε το 2023, ήταν αυτός της προνύμφης της μύγας των φρούτων. Η ισπανίδα νευροεπιστήμονας Λουσία Πριέτο Γκοντίνο, διευθύνει το δικό της εργαστήριο στο Ινστιτούτο Francis Crick στο Λονδίνο και είναι πεπεισμένη ότι ο εγκέφαλος μιας μύγας που έχει το μέγεθος ενός κόκκου άμμου, κρατά τα κλειδιά για το κολοσσιαίο ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Το εργαστήριό της μελετά τα νευρωνικά κυκλώματα: τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων από τις οποίες εξαρτώνται οι σκέψεις, οι αναμνήσεις και οι συμπεριφορές μας. «Εχουμε μάθει πολλά για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά εξακολουθούμε να μην καταλαβαίνουμε πώς εξελίσσεται. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα».

O κόσμος τον πρωτογνώρισε τον Νοέμβριο του 1995 όταν στα 17 του ξεκίνησε να υπερασπίζεται την εστία της Πάρμα, απέναντι στον Μπάτζιο και τον Γουεά. Τότε ξεκίνησε η εντυπωσιακή 28χρονη καριέρα του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, στη διάρκεια της οποίας έσπασε πολλά ρεκόρ. Οι αριθμοί, ωστόσο, λένε μόνο τη μισή ιστορία. Στην αυτοβιογραφία του «Saved», που μόλις κυκλοφόρησε, ο Μπουφόν μιλά για την κατάθλιψη που τον ταλάνιζε μεταξύ των αγώνων και το ψυχολογικό κόστος του να είναι τερματοφύλακας – η πιο μοναχική θέση στο ποδόσφαιρο – όταν συχνά έβρισκε παρηγοριά μιλώντας στα γάντια του. Το «Saved», έγραψαν, είναι ένας στοχασμός για την τέχνη του τερματοφύλακα και μια ερωτική επιστολή στη χρυσή εποχή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

H Μαριάνα Ματσουκάτο ανήκει σε μια ομάδα γνωστών προοδευτικών ακαδημαϊκών που αντιτίθενται στον νεοφιλελευθερισμό και τον τραμπισμό που ακολούθησε. Η 57χρονη καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας στο University College του Λονδίνου μιλά για έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της οικονομίας. Μα, επαναπροσδιορίζουμε τον καπιταλισμό από το 2008. «Δεν το έχουμε κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα: το 2008 ήταν χρηματοπιστωτική κρίση και αυτόπου έκανε η Ευρώπη, το μεγαλύτερο λάθος, ήταν να επιβάλει λιτότητα λες και η πηγή του προβλήματος ήταν το δημόσιο χρέος. Ηταν το ιδιωτικό χρέος». Πώς βλέπει τις ΗΠΑ; «Τα χρόνια της κυριαρχίας των ΗΠΑ έχουν τελειώσει. Θα υπάρξει μια παγκόσμια αναδιάρθρωση ως αντίδραση στις ενέργειες του Τραμπ».

Η Γκαλίνα Βολόσινα ζει στα περίχωρα του Τσερνόμπιλ, από τους λιγοστούς κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν ούτε μετά το πυρηνικό δυστύχημα τέτοιες μέρες πριν από 40 χρόνια, ούτε μετά την πρόσφατη ρωσική εισβολή. Εξω από το σπίτι της υπάρχει η επιγραφή: «Εδώ ζουν άνθρωποι». Πριν απ’ την καταστροφή, η Γκαλίνα ήταν διευθύντρια του παιδικού σταθμού της πόλης. «Κάποτε ήμασταν παραθεριστικό χωριό. Οι άνθρωποι έρχονταν για να περάσουν μερικές μέρες, να κολυμπήσουν στο ποτάμι, να ψαρέψουν. Ηταν ευχάριστα», λέει στο σαλόνι του περιποιημένου σπιτιού της, ένα μικρό θαύμα αξιοπρέπειας που περιβάλλεται από εγκατάλειψη και λήθη. Λίγο πριν απ’ τη ρωσική εισβολή, το Τσερνόμπιλ έγινε τουριστική ατραξιόν. «Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί κάποιος θέλει να δει τόση καταστροφή», λέει.