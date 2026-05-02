«Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, η οποία ελήφθη έπειτα από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής». Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σουχαΐλ Μοχάμεντ αλ-Μαζρουέι ανακοίνωσε την αποχώρηση-σοκ των ΗΑΕ από τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ).

Ο ίδιος εξήρε το γεγονός πως η χώρα του ήταν μέλος του ΟΠΕΚ – αλλά και του διευρυμένου ΟΠΕΚ+ με τη συμμετοχή της Ρωσίας και άλλων χωρών – για πολλές δεκαετίες. Προσέθεσε όμως ότι πλέον ο πλανήτης θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια λόγω των εξελίξεων, υποδηλώνοντας ότι η κίνηση της χώρας του να αποχωρήσει από το καρτέλ θα βοηθήσει στην κάλυψη αυτών των αναγκών.

Η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ έρχεται καθώς η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας την αγορά πετρελαίου ολοένα και πιο «σφιχτή».

Η ανεξαρτησία πλέον των ΗΑΕ από το καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών θα επιτρέψει στη χώρα αυτή να αξιοποιήσει πλήρως τη θέση της ως προμηθευτή μαύρου χρυσού ανά τον πλανήτη. Η εξόρυξη πετρελαίου στα ΗΑΕ και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή θεωρείται ότι είναι από τις φθηνότερες και με τις χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα σε όλο τον κόσμο.

Τα ΗΑΕ θεωρούν την αποχώρησή τους από το καρτέλ ως καθαρά θετική για τους καταναλωτές και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία, εξασφαλίζοντας μια πιο ευέλικτη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας, ανέφερε ανάλυση του Reuters.

Ο αλ-Μαζρουέι έχει υπάρξει κρίσιμο πρόσωπο στις μέχρι τώρα επαφές των ΗΑΕ με τη Σαουδική Αραβία, τον ντε φάκτο ηγέτη του ΟΠΕΚ και όχι μόνο. Πίσω από την απόφαση των ΗΑΕ που ανακοίνωσε ο αλ-Μαζρουέι βρίσκονται διάφορες εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών που έχουν συσσωρευτεί εδώ και καιρό.

Αφενός, η σχέση με τη Σαουδική Αραβία – κεντρικός πυλώνας της εσωτερικής ισορροπίας του καρτέλ – έχει βιώσει τριβές σχετικά με τον ρυθμό και τον όγκο της παραγωγής αργού, με απόψεις που δεν συμπίπτουν πάντα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της αγοράς μεσοπρόθεσμα. Τα ΗΑΕ ενισχύουν τη δική τους στρατηγική που στοχεύει στην επέκταση της ενεργειακής τους ανεξαρτησίας και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.