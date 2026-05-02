Η Spirit Airlines, η αμερικανική αεροπορική εταιρεία που εισήγαγε το μοντέλο των υπερ-χαμηλών ναύλων και άλλαξε την αγορά των οικονομικών ταξιδιών, ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά τη λειτουργία της.

Η εταιρεία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη διαδικασία πτώχευσης, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα πριν ακόμη ο πόλεμος στο Ιράν προκαλέσει άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Ο όγδοος μεγαλύτερος αερομεταφορέας των ΗΠΑ επιχείρησε να συνάψει συμφωνία διάσωσης με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όμως ομάδα πιστωτών απέρριψε την πρόταση.

Η Spirit είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία εδώ και 25 χρόνια που διακόπτει πλήρως τις δραστηριότητές της λόγω οικονομικής κατάρρευσης. Το κλείσιμό της άφησε εκατομμύρια επιβάτες χωρίς πτήσεις, καθώς η εταιρεία ακύρωσε όλα τα δρομολόγια, έκλεισε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και συνέστησε στους ταξιδιώτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

Οι επιβάτες θα λάβουν επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήριά τους και καλούνται να επαναπρογραμματίσουν τα ταξίδια τους με άλλες αεροπορικές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Spirit, «με μεγάλη απογοήτευση» η εταιρεία ξεκίνησε στις 2 Μαΐου 2026 την οργανωμένη παύση λειτουργίας της, ύστερα από 34 χρόνια παρουσίας στον κλάδο.

Η απόφαση οδηγεί στην απώλεια περίπου 17.000 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 14.000 αφορούν εργαζομένους της Spirit, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με εξωτερικούς συνεργάτες. Η διακοπή των πτήσεων αναμένεται να προκαλέσει αύξηση τιμών σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά αερομεταφορών.

Επιβάτες χωρίς πτήσεις

Οι κάτοχοι εισιτηρίων της Spirit καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στην επανακράτηση πτήσεων σε άλλες αεροπορικές, αλλά θα εκδώσει αυτόματα επιστροφές χρημάτων για κρατήσεις με κάρτα. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων πρέπει να απευθυνθούν απευθείας σε αυτούς.

Πελάτες που χρησιμοποίησαν κουπόνια, πόντους ή πιστωτικά υπόλοιπα ενδέχεται να μην αποζημιωθούν, καθώς τέτοιες περιπτώσεις θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας πτώχευσης. Οι επιβάτες που βρίσκονται ήδη εν κινήσει θα χρειαστεί να αγοράσουν νέα εισιτήρια, με το κόστος να είναι ιδιαίτερα υψηλό για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Άλλες αμερικανικές αεροπορικές έχουν ανακοινώσει ότι θα στηρίξουν τους επιβάτες της Spirit, προσφέροντας περιορισμένες τιμές σε δρομολόγια που εξυπηρετούσε η εταιρεία.

Οικονομικό αδιέξοδο

Η Spirit παρέμενε ζημιογόνα από την περίοδο της πανδημίας και είχε ήδη εκφράσει «σοβαρές αμφιβολίες» για τη βιωσιμότητά της. Μετά από δύο πτωχεύσεις, η τελευταία τον Αύγουστο του 2025, η εταιρεία είχε συμφωνήσει με τους πιστωτές της για αναδιάρθρωση και μείωση χρέους, όμως ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε τα σχέδια, προκαλώντας νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κόστους καυσίμων επηρέασε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές, καθώς η δαπάνη για καύσιμα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά το εργατικό κόστος. Οι μεγαλύτερες εταιρείες αντιστάθμισαν μέρος των απωλειών με αυξήσεις ναύλων και τελών, κάτι που οι χαμηλού κόστους αερομεταφορείς, όπως η Spirit, δυσκολεύτηκαν να πράξουν.

Ο Σύνδεσμος Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους συζήτησε με το Κογκρέσο για πακέτο στήριξης ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, επιπλέον των 500 εκατ. που η Spirit είχε διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση Τραμπ.

Απορριφθείσα πρόταση διάσωσης

Δικηγόρος της Spirit ανέφερε στο δικαστήριο ότι η εταιρεία βρισκόταν σε «πολύ προχωρημένες συζητήσεις» με την κυβέρνηση Τραμπ για πακέτο διάσωσης. Ωστόσο, ομάδα πιστωτών απέρριψε το σχέδιο, το οποίο προέβλεπε μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στο κράτος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να μην υπάρξει συμφωνία, δηλώνοντας: «Αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια καλή συμφωνία, κανένα ίδρυμα δεν θα μπορέσει να το πετύχει. Θα έχουμε ανακοίνωση σύντομα.»

Η προοπτική κρατικής διάσωσης μιας μόνο εταιρείας προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τον κλάδο όσο και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τέλος εποχής για τη Spirit

Περίπου μία ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την απώλεια των θέσεών τους. Το συνδικάτο των αεροσυνοδών γνωστοποίησε στα μέλη του ότι η Spirit θα σταματούσε οριστικά τις πτήσεις στις 3:00 π.μ. της 2ας Μαΐου.

Η Spirit, που κατείχε την όγδοη θέση μεταξύ των αμερικανικών αεροπορικών το 2025, υπήρξε πρωτοπόρος στο μοντέλο των υπερ-χαμηλών ναύλων, επιβάλλοντας πρόσθετες χρεώσεις για αποσκευές και άλλες υπηρεσίες. Το μοντέλο αυτό πίεσε τις τιμές προς τα κάτω και οδήγησε τις μεγαλύτερες εταιρείες να εισαγάγουν «βασικά οικονομικά» εισιτήρια.

Η διακοπή λειτουργίας της Spirit, της πρώτης μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που κλείνει από τότε που η Midway Airlines διέκοψε τις δραστηριότητές της το 2001, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση ναύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από cnn.com