Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο Κάλιαρι για την 1η Μαΐου, μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να κάνει μια σύντομη απόδραση στη Σαρδηνία, επιλέγοντας χαλαρούς ρυθμούς.

Στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, η Ισπανίδα ηθοποιός Έστερ Εσπόσιτο, με το ζευγάρι να περνάει λίγες ώρες ξεκούρασης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία του στη νησί έκανε γρήγορα τον γύρο των ιταλικών και ισπανικών media.