Εντυπωσιάζει με τα αγωνιστικά προσόντα του. Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης μαγεύει, σκοράρει και ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια.

Φαίνεται πως είναι… δραστήριος και εκτός χορταριού. Τελευταίες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι ένα ειδύλλιο υπάρχει εδώ και καιρό ανάμεσα στον Γάλλο σούπερ σταρ και την 25χρονη Ισπανίδα ηθοποιό, Έστερ Εσπόσιτο.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία, η υποτιθέμενη σύνδεση έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και εικασίες μεταξύ των ακολούθων τους. Η προέλευση της φήμης εντοπίζεται σε δημοσιεύσεις που κυκλοφόρησαν στα social media από τον, σχετικά αξιόπιστο, Γάλλο μπλόγκερ Aqababe. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, η ηθοποιός και ο επιθετικός της Ρεάλ φέρονται να έχουν εντοπιστεί μαζί σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι τοποθεσίες που φέρονται να έχουν βρεθεί οι δύο σελέμπριτι είναι στο Παρίσι και στη Μαδρίτη.