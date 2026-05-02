«Αθήνα ερχόμαστε» βροντοφώναξαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που κάνοντας το 2-0 με εμφατικό τρόπο απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα ετοιμάζονται Τρίτη και Τετάρτη να… σκουπίσουν τους αντιπάλους τους και να κλείσουν θέση για το Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens!

H Βαλένθια και η Μονακό έφτασαν στο… ταβάνι τους στην κανονική περίοδο, η πρώτη με σπουδαίο μπάσκετ και αποτελέσματα και 2η θέση στην κανονική περίοδο και η δεύτερη νικώντας όλα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα φτάνοντας μέχρι τα play offs.

Ομως εκεί μιλάνε οι βαριές φανέλες, τα μεγάλα ονόματα και οι σύλλογοι που είναι «μπαρουτοκαπνισμένοι» σε τέτοιες διαδικασίες διεκδίκησης προκρίσεων και τροπαίων και κάπως έτσι οι δύο αντίπαλοί μας χωρίς καλά καλά να καταλάβουν τι τους… χτύπησε βρίσκονται στο καναβάτσο με 0-2 στην πλάτη.

Ισως στο κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία των play offs της Euroleague ο Παναθηναικός με ένα σουτ «τίτλου» από τον Χέιζ-Ντέιβις στην εκπνοή της παράτασης έφυγε για δεύτερη φορά – μέσα σε τρεις μέρες – νικητής από τη Βαλένθια με 107-105 και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση, καθώς φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας να μην μπορέσει να πάει έστω ένα ματς από τα δύο στο ΟΑΚΑ με πιθανότερο το 3-0 να γίνει την Τετάρτη.

Χέιζ-Ντέιβις και Ναν έκαναν… όργια, ενώ όλοι οι παίκτες του κόουτς Αταμάν πραγματοποίησαν ένα βήμα μπροστά για να καλύψουν και το κενό του Σλούκα και στην κρίσιμη στιγμή «ξύπνησαν» και κάλυψαν χαμένο έδαφος πολλών μηνών μέσα σε δύο βραδιές όνειρο.

Σε ένα δεύτερο παιχνίδι με ένταση και τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τον οποίο η αστυνομία της Βαλένθια ήθελε να συλλάβει!

«Τεράστια ομάδα ο Παναθηναϊκός, όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα.

Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους» είπε ο τεχνικός της Βαλένθια Πέντρο Μαρτίνεθ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του απαντά με ανάρτησή του: «Είσαι τεράστιος προπονητής αλλά και ψεύτης, ποτέ δεν έκανα αυτά που λες».

«Αιχμαλώτισε» τους Μονεγάσκους

Στο ΣΕΦ η λέξη «αιχμαλωσία» ταιριάζει απόλυτα καθώς ο Ολυμπιακός με τρομερή άμυνα και επιμέρους σκορ 31-8 στο 2ο δεκάλεπτο εγκλώβισε και πάλι τη Μονακό επικρατώντας με στολή περιπάτου 94-64 με σούπερ σταρ τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ και τον κόσμο να παραληρεί στις εξέδρες και μαζί τους να το απολαμβάνουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς (που τραγούδαγε ρυθμικά με την εξέδρα!). Την Τρίτη η σειρά είναι πολύ πιθανό να τελειώσει στο Πριγκιπάτο.