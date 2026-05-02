Σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ελληνική αγορά ενέργειας εισέρχεται στον Μάιο του 2026 τηρώντας στάση αναμονής. Παρά την αποκλιμάκωση της χονδρεμπορικής τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά 6,6% (στα 88,72 €/MWh), η πλειονότητα των προμηθευτών επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητες τις χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια.

Η στρατηγική αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια δημιουργίας «αναχώματος» απέναντι στις πιθανές ανατιμήσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και η αναμενόμενη αύξηση της θερινής ζήτησης.

Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή των χρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται από την 1η Μαΐου ανά εταιρεία:

ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διατηρεί το πράσινο οικιακό τιμολόγιο (Γ1/Γ1Ν) στα 0,138 €/kWh. Παράλληλα, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο (myHome4All) παραμένει στα 0,1378 €/kWh, προσφέροντας μια οριακά χαμηλότερη εναλλακτική για όσους επιλέγουν ευελιξία, όπως αναφέρει η εταιρία.

Protergia

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της χώρας επέλεξε τη σταθερότητα, διατηρώντας τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου στα 0,159 €/kWh, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα.

ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ κρατά σταθερό το πράσινο τιμολόγιο BASIC HOME στα 0,14760 ευρώ/kWh, ενώ μειώνει κατά περίπου 7% τις χρεώσεις στα πράσινα επιχειρηματικά τιμολόγια. Το BASIC BUSINESS S διαμορφώνεται στα 0,16490 ευρώ/kWh και το BASIC BUSINESS L στα 0,16690 ευρώ/kWh.

NRG

Η NRG διατηρεί αμετάβλητη την πολιτική της για τον Μάιο, με το πράσινο τιμολόγιο να παραμένει στα 0,199 €/kWh.

ΕΛΙΝΟΙΛ

Η εταιρεία αποτέλεσε την έκπληξη του μήνα, προχωρώντας σε γενναία μείωση της τάξεως του 21%. Η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται πλέον στα 0,1346 €/kWh (από 0,17016 € τον Απρίλιο).

VOLTON

Με μια μικρή διορθωτική κίνηση, η VOLTON διαμορφώνει το πράσινο τιμολόγιό της στα 0,18635 €/kWh, έναντι των 0,1878 € του προηγούμενου μήνα.