Δύο άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της δικαστικής εξουσίας του Ιράν. Πρόκειται για τις πιο πρόσφατες εκτελέσεις που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, οι Γιαγκούμπ Καριμπούρ και Νασέρ Μπεκρζαντέχ απαγχονίστηκαν για «συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και κατασκοπεία για λογαριασμό του σιωνιστικού καθεστώτος». Το Mizan δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψής τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Καριμπούρ κρίθηκε ένοχος για το έγκλημα του μοχαρεμπέ («πόλεμος εναντίον του Θεού» στα περσικά), κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε και φωτογράφισε χώρους ασφαλείας και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταδίδοντας στη συνέχεια το υλικό σε πράκτορα της Μοσάντ, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Ο Μπεκρζαντέχ εκτελέστηκε επίσης για συνεργασία με τη Μοσάντ. Το Mizan ανέφερε πως παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες σχετικά με «θρησκευτικές προσωπικότητες και περιφερειακούς αξιωματούχους, καθώς και για σημαντικά κέντρα όπως η περιοχή Νατάνζ», όπου βρίσκεται σημαντική πυρηνική εγκατάσταση.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στη χώρα μετά την έναρξη της σύγκρουσης που, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους και η Διεθνής Αμνηστία, επισημαίνουν ότι το Ιράν παραμένει η χώρα με τη συχνότερη χρήση της θανατικής ποινής μετά την Κίνα.