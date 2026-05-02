Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό «πειρατές», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Οι δηλώσεις του έγιναν την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο, περιγράφοντας λεπτομερώς τη διαδικασία της επιχείρησης. Όπως είπε, οι δυνάμεις ζήτησαν από το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και, όταν αυτό δεν συνέβη, έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του.

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις. «Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια».

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι επιπτώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλάβει ιρανικά πλοία που απέπλευσαν από τα λιμάνια της χώρας, καθώς και εμπορικά πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Στόχος αποτελούν και ιρανικά δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στα ασιατικά ύδατα.

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε θεαματική άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Ως απάντηση, ο Τραμπ έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή και προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.