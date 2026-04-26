Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των Secret Service προκαλεί η νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο Χίλτον για το δείπνο των ανταποκριτών, όταν ενημερώθηκαν πως ένοπλος είχε εισβάλει στο χώρο και άνοιξε πυρ εναντίον των μελών της ασφάλειάς του.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.04.2026), ενώ βίντεο αποτυπώνουν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ να απομακρύνονται εσπευσμένα υπό τον φόβο νέας επίθεσης. Μετά την ακινητοποίηση του δράστη από πράκτορες των Secret Service, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επρόκειτο για «δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην προεδρία περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν θεωρείται «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε ο πρόεδρος, κάνοντας έμμεση αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1981 στο ίδιο σημείο. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ισχυρή δύναμη ασφαλείας που είχε αναπτυχθεί για την εκδήλωση το κατέστησε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος συνελήφθη από πράκτορες πριν προλάβει να πλησιάσει την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος» και σημείωσε ότι έφερε πολλά όπλα.

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Στη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι τουλάχιστον ένας πράκτορας των Secret Service τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο του δράστη

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε φωτογραφίες του δράστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος λόγους «διαφάνειας».

Στα πλάνα, ο ύποπτος φαίνεται ημίγυμνος, ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ πράκτορες των Secret Service του έχουν περάσει χειροπέδες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης επιτίθεται στους πράκτορες, οι οποίοι ανταποδίδουν τα πυρά και τελικά τον ακινητοποιούν.

Η στιγμή που ενημερώνεται ο Ντόναλντ Τραμπ

«Είναι ασφαλείς»

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είναι «ασφαλείς», ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. τοπική ώρα· μερικά λεπτά πριν από τις 04:30 ώρα Ελλάδας) υπηρεσία αρμόδια για τη φύλαξη υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς, όπως και το σύνολο των προσώπων υπό την προστασία μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, προσθέτοντας ότι ύποπτος «τέθηκε υπό κράτηση».

Μιλώντας για το επεισόδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αρχικά δεν ήθελε να φύγει.

«Πάλεψα σκληρά για να μείνω».