Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε αιφνιδίως από την πακιστανική πρωτεύουσα, επικρίνοντας τις ΗΠΑ για έλλειψη σοβαρότητας στις διαπραγματεύσεις. Από το Ομάν, όπου μετέβη αμέσως μετά, έκανε λόγο για επικείμενη επιστροφή του στο Ισλαμαμπάντ.

Μέλη της ομάδας του επέστρεψαν στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις, ενώ ο ίδιος αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου το Πακιστάν πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Ρωσία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Το Ιράν συνεχίζει να δίνει μεγάλη σημασία στις σχέσεις του με τα κράτη του Περσικού Κόλπου και παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της εποικοδομητικής συνεργασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αραγτσί στο Ομάν.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν σε εύθραυστη ισορροπία, με τον πόλεμο να εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του. Παρά τις προσδοκίες για νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έφτασε ποτέ στο Ισλαμαμπάντ, ενώ η ιρανική πλευρά ολοκλήρωσε την επίσκεψή της και επέστρεψε στην Τεχεράνη.

Ακύρωση αποστολής από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο το ταξίδι των απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διακόπτοντας τη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη. Αν και υπάρχει εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Πακιστάν είχε φιλοξενήσει πριν από δύο εβδομάδες τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα. Χθες, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν ήδη στο Ισλαμαμπάντ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να τους υποχρεώσει σε «15-16 ώρες» πτήσης για συνομιλίες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να γίνουν τηλεφωνικά.

Ερωτηθείς από το Axios αν η ακύρωση σημαίνει πιθανή επανέναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη αυτό», προσθέτοντας όμως πως «εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη, γεγονός που δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις. «Κανένας δεν ξέρει ποιος κρατάει το τιμόνι, ούτε καν αυτοί», σχολίασε, προσθέτοντας: «Αν θέλουν να συζητήσουμε, αρκεί να μου τηλεφωνήσουν».

Μιλώντας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε πως η συνάντηση με τους Ιρανούς επρόκειτο να γίνει «την Τρίτη» στο Ισλαμαμπάντ. Όπως είπε, ακύρωσε την αποστολή «σε λιγότερο από δέκα λεπτά» και αμέσως μετά οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο, «πολύ καλύτερο» κείμενο προς διαπραγμάτευση.

Ο Αραγτσί εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ είναι «αληθινά σοβαρές» στη διπλωματική διαδικασία.

Στο Ισλαμαμπάντ, ο Ιρανός υπουργός συναντήθηκε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ και τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ, παρουσιάζοντας «τις θέσεις του Ιράν» για τον «οριστικό τερματισμό του πολέμου». Κατόπιν, επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Μόσχα.

Το Πακιστάν, όπως τόνισε ο Σαρίφ, παραμένει «δεσμευμένο να υπηρετήσει ως τίμιος και ειλικρινής μεσολαβητής» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά και τη «θερμή και εποικοδομητική» συνομιλία του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Απάντηση αν συνεχίσει το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παραλύσει, καθώς το 20% του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου και ΥΦΑ παραμένει εγκλωβισμένο λόγω του διπλού, ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ο έλεγχος των Στενών αποτελεί μέρος της «στρατηγικής» της Τεχεράνης στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι θα υπάρξει ανταπόδοση αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών, κάνοντας λόγο για πράξεις «πειρατείας» στη θάλασσα.

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης επαναλειτούργησε, με πρώτες πτήσεις προς τη Μεδίνα, τη Μούσκατ και την Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τους πολίτες να εξοικονομήσουν ηλεκτρική ενέργεια, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να σπείρουν «δυσαρέσκεια» στο εσωτερικό.

«Δεν χρειάζεται να θυσιαστεί κόσμος αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση. Αντί για δέκα φώτα, αρκούν δύο σε ένα σπίτι. Είναι τόσο κακό αυτό;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλιμάκωση στη μεθόριο Ισραήλ – Λιβάνου

Στον Λίβανο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πλήξει «δυνατά» τη Χεζμπολάχ, μετά από αυτό που η κυβέρνησή του χαρακτήρισε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακωχή, που είχε παραταθεί για τρεις εβδομάδες με πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ, δοκιμάζεται σκληρά. Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε έξι θανάτους αμάχων από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «εξουδετέρωση άνω των 15 τρομοκρατών» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει σχεδόν 2.500 θανάτους από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου.

Δήλωση Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον

President Trump Delivers Remarks, Apr. 25, 2026 https://t.co/Lok5NBuFhD — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το περιστατικό δεν θα τον αποτρέψει από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», είπε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως το επεισόδιο σχετίζεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο, απάντησε: «ποτέ δεν ξέρει κανείς». Ο πρόεδρος ανέφερε ότι οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του δράστη, τον οποίο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο».

