Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στη συνέντευξή της στην εκπομπή των ΝΕΩΝ Face2Face και την Κατερίνα Παναγοπούλου, δεν μιλά μόνο ως υπουργός, αλλά ως άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολα χρόνια, εργαζόμενη από μικρή και έζησε στιγμές από εκείνες που “παγώνεις” μπροστά σε μια διάγνωση.

Ξεδιπλώνοντας την προσωπική της διαδρομή από την παιδική της ηλικία μέχρι την είσοδο στην πολιτική, φτάνει στο πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, στο οποίο, όπως λέει, πάνω από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει και περίπου διακόσιες χιλιάδες, είχαν ευρήματα. Αναφέρεται στην Υγεία ως ζήτημα κοινωνικής ανισότητας, μιλά για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αλλά και το πώς βιώνει τις σεξιστικές επιθέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής.

«Το “Προλαμβάνω” είναι πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης»

«Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” δεν είναι ένα ιατρικό πρόγραμμα, είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί; Γιατί σπάμε τον φαύλο κύκλο όπου το πορτοφόλι καθορίζει την υγεία ενός ανθρώπου και πάμε σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους σε όλη τη χώρα πριν αρρωστήσουν για να τους κρατήσουμε υγιείς».

«Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες – 200.000 με ευρήματα»

«Πάνω από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα “Προλαμβάνω” και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, περίπου διακόσιες χιλιάδες, είχαν ευρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δε θα σώζονταν αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εξετάσεις».

«Δωρεάν εξετάσεις για όλους»

«Μηδέν συμμετοχή σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Δεκαπέντε χιλιάδες δομές σε όλη τη χώρα υπάρχουν, που μπορούν οι πολίτες να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις τους».

«Έχουμε το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες σαράντα πέντε έως εβδομήντα τεσσάρων ετών. Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και εξέταση από γιατρό. Και δεν είναι ότι θα πάει μια γυναίκα σαράντα πέντε χρονών φέτος να το κάνει και μετά θα πληρώνει. Έρχεται SMS κάθε χρόνο για να επαναλαμβάνει την εξέταση».

«Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουμε τεστ ΠΑΠ, HPV DNA test, κολποσκόπηση και βιοψία, όλα δωρεάν. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται κατά 99% στον ιό HPV.

Όταν τον εντοπίζουμε εγκαίρως, θεραπεύεται και δεν εξελίσσεται σε καρκίνο. Αν πετύχουμε τους στόχους, μπορούμε να μηδενίσουμε τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας στη χώρα».

«Για το παχύ έντερο ξεκινάμε με ένα πολύ απλό self test που μπορεί να κάνει ο πολίτης στο σπίτι, δωρεάν από το φαρμακείο με τον ΑΜΚΑ του και αν είναι θετικό, προχωρά σε κολονοσκόπηση, βιοψία και αφαίρεση πολυπόδων, όλα δωρεάν».

«Για τα καρδιαγγειακά έχουν γίνει πάνω από τρεισήμισι εκατομμύρια εξετάσεις και έχουμε εντοπίσει περίπου εξήντα χιλιάδες ανθρώπους με ισχαιμία, οι οποίοι έκαναν αγγειοπλαστικές. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί γλιτώνουμε ζωές στο εδώ και τώρα».

Για τα σκάνδαλα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εμένα δεν με απασχολεί το πόσες είναι δικογραφίες και το πόσες είναι οι υποθέσεις. Με απασχολούν δύο πράγματα. Ότι πολιτικά στεκόμαστε με ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο.

Λέμε ότι ναι, δεν τα κάναμε όλα καλά. Γι’ αυτό έγινε μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Προσπαθούμε και συνεχίζουμε να κάνουμε βελτιώσεις. Αναγνωρίζουμε τα λάθη και τα κενά και συνεχίζουμε τη δουλειά. Και δεύτερον, δεν αφήνουμε καμία σκιά. Αίρεται η ασυλία των βουλευτών, προχωράνε για να καθαρίσουν και το όνομά τους αν θέλετε και όπου υπάρχει ενοχή να τεκμηριωθεί.

«Το κράτος δίπλα στον πολίτη»

«Το κράτος πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και να πηγαίνει εκεί πριν το χρειαστεί. Με τις κινητές ομάδες υγείας έχουμε χίλιους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, σε εκατόν ογδόντα ομάδες που πάνε από τη Θράκη ως την Κρήτη, οπουδήποτε χρειαστεί ένας πολίτης φροντίδα κατ’ οίκον».

«Με ένα τηλεφώνημα στο 1135 φτάνουμε παντού. Κάνουμε εξετάσεις στο σπίτι, αιμοληψίες, καρδιογραφήματα, σπιρομετρήσεις, υπερηχογραφήματα. Έχουμε εντοπίσει ανθρώπους που ήταν στο τσακ να πάθουν έμφραγμα και κάναμε άμεσα διακομιδή».

«Η υγεία συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα»

«Η υγεία των ανθρώπων που είναι σε φτωχότερα νοικοκυριά είναι χειρότερη. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση μπορεί να είναι πέντε με επτά χρόνια μικρότερο σε σχέση με ανθρώπους που προέρχονται από πιο μορφωμένες οικογένειες».

«Υπάρχει λιγότερη ενημέρωση, περισσότερο στρες για να τα βγάλεις πέρα και η πρόληψη θεωρείται πολυτέλεια. Γι’ αυτό λέω ότι είναι πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Πάω, παρότι φοβάμαι»

«Έχω κάποια ευρήματα και τα παρακολουθώ κάθε έξι μήνες με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Πάγωσα όταν μου το είπε ο γιατρός. Όπως όλοι. Φοβάμαι, αλλά πάω. Παίρνω αγκαλιά τον φόβο μου και πάω, για να μη φοβηθούμε περισσότερο μετά».

«Η παχυσαρκία είναι νόσημα»

«Ήμουν παχύσαρκη ως παιδί, ως έφηβη και ως ενήλικας. Κατάφερα να χάσω βάρος όταν μπορούσα οικονομικά να αντέξω το κόστος του διατροφολόγου».

«Η παχυσαρκία αναγνωρίστηκε ως νόσημα και υπάρχει συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Δίνουμε δωρεάν θεραπεία σε ανθρώπους με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος».

«Οι ενέσεις δεν είναι καραμέλες. Δεν πρέπει να τις παίρνει κάποιος για να χάσει πέντε κιλά. Μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, όπως απώλεια μυϊκής μάζας ή άλλα θέματα, αν δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη».

«Δεν τα καταφέρνει κανείς μόνος του»

«Από τα δεκαέξι μου δουλεύω. Έχω δουλέψει σε καφετέριες, ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ, σε αγροτικές εργασίες. Ήθελα να έχω δικό μου εισόδημα για να μπορέσω να σπουδάσω».

«Δεν τα κατάφερα μόνη μου και κανείς δεν τα καταφέρνει μόνος του. Υπάρχουν άνθρωποι που σε στηρίζουν, δάσκαλοι, οικογένεια, σύντροφοι».

Δεν είχαμε πρόσβαση. Δηλαδή το να αγοράσεις ένα βιβλίο ήταν θέμα. Τα πρώτα μου βιβλία. Η μητέρα μου έκανε το πρώτο βιβλίο δώρο, Το καπλάνι της βιτρίνας, στην τρίτη δημοτικού και νομίζω ότι σε αυτή χρωστάω και την αγάπη για τα γράμματα, γιατί πάντα διάβαζε και συνεχίζει να διαβάζει και κάπως μου ενέπνευσε αυτή την αγάπη για τη γνώση.

Δανειζόμουν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη, οποία ευτυχώς λειτουργούσε και είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Μιλάμε για εποχές που ήταν δύσκολο να έχεις πρόσβαση ακόμα και σε αυτό που σήμερα φαίνεται πάρα πολύ απλό και έχουν πέσει και οι τιμές, στο να αγοράσεις ένα βιβλίο. Τότε ήταν κάτι που δεν το είχαν όλα τα σπίτια.

Κατά κάποιο τρόπο, επειδή εγώ είμαι το δεύτερο παιδί της οικογένειας, πρώτη κόρη, είχα αναλάβει και το, μία σειρά από το καθημερινό management του σπιτιού, όπως γίνεται πάντα, να βοηθήσουμε λιγάκι τη μητέρα μας, η οποία δούλευε και με τις δουλειές και με τα αδέρφια μου. Αλλά νομίζω ότι κέρδισα πολλά ως προς το εξής: αν μπορέσεις να έχεις μια στήριξη μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, γίνεσαι πιο εφευρετικός.

Για τις σεξιστικές επιθέσεις

“Με επηρεάζουν, αλλά απαντώ επιτόπου. Να σας πω κάτι; Θεωρώ ότι το θέμα του σεξισμού πολλές φορές μας κάνει να αισθανόμαστε αδύναμες. Εγώ όταν δέχομαι τέτοιες επιθέσεις απαντώ έντονα και ευθέως. Δεν αισθάνομαι αδύναμη επειδή είμαι γυναίκα. Θα το ακούσει όποιος μου κάνει τέτοιου τύπου επιθέσεις. Δε φοβάμαι. Εδώ είμαι. Ας έρθουν να αντιπαρατεθούμε. Δεν μπορώ να κάθομαι να σκέφτομαι ότι ”α, είμαστε αδύναμες, το αδύναμο φύλο, είναι σεξισμός”.