Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Νέα Στύρα του δήμου Καρύστου στην Εύβοια, όταν ένα τζιπ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, δίπλα σε κατοικίες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Καρύστου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.