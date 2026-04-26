Σε ρυθμούς ανάλυσης των γκάλοπ και των focus groups κινείται το Μέγαρο Μαξίμου, χτίζοντας εκλογικό αφήγημα με το δίπτυχο δημοσιονομική σύνεση – κοινωνική πολιτική. Στο φόντο πιεστικών καταστάσεων που φέρνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά σε δύσκολα διαχειρίσιμα μέτωπα, όπως το τεντωμένο εσωκομματικό σκοινί, οι εξελίξεις σε βαριές υποθέσεις και η ανησυχία για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα από την παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο ίδιος επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα με πρωτοβουλίες στο πεδίο της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Το πρώτο εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο ψήφου, όπως προκύπτει από τα τελευταία γκάλοπ που φτάνουν στην κυβερνητική έδρα, ωστόσο εμφανίζεται πια στις απαντήσεις (ακόμα και στη δεύτερη θέση) η παράμετρος της διαφθοράς.

Η γαλάζια επιχείρηση ανάκαμψης έχει τον κωδικό 10% και τη διαμορφώνει τόσο η ανάλυση των δημοσκοπικών ευρημάτων όσο και η ίδια η αριθμητική που επιβάλλει ο εκλογικός νόμος, ο οποίος δεν πρόκειται να αλλάξει για τις επόμενες κάλπες. Οταν η ΝΔ βίωνε την πύρρειο νίκη των ευρωεκλογών, προσπαθώντας εκείνο το βράδυ του καλοκαιριού του 2024 να υποβαθμίσει ουσιαστικά το πολιτικό αποτέλεσμα μιλώντας για αναμενόμενη έκφραση δυσαρέσκειας του εκλογικού σώματος, δεν περίμενε ότι ο στόχος της ανάκαμψης θα αποτελούσε δοκιμασία διαρκείας.

Εκείνο το 10% που χάθηκε σε έναν χρόνο από τις εθνικές κάλπες στις ευρωεκλογές ψάχνει εναγωνίως το Μαξίμου, απέχοντας σήμερα δημοσκοπικά από το ποσοστό που θα αποτελούσε ρεαλιστική βάση διεκδίκησης της αυτοδυναμίας. Εξάλλου η αριθμητική της ενισχυμένης αναλογικής είναι αμείλικτη: ακόμα κι αν τα εκτός Βουλής κόμματα αθροιστούν στο 10%, η ΝΔ θα χρειάζεται ποσοστό 37,5% για επίτευξη αυτοδυναμίας.

Κάποιες ενδείξεις που προκύπτουν από ποιοτικά ευρήματα των τελευταίων μηνών είναι ανησυχητικές για τη ΝΔ. Πληροφορίες λένε ότι πάνω από το 10% (κατά περίπτωση έως και 17%) των ψηφοφόρων της ΝΔ στις ευρωεκλογές εμφανίζεται σταθερά αντίθετο ή επικριτικό ακόμα και σε πρωτοβουλίες που έχουν κατά τ’ άλλα ευρύτερη αποδοχή.

Παροχές με στρατηγική

Η νέα επιχείρηση επανασυσπείρωσης βρίσκει τη ΝΔ να χάνει το μομέντουμ του Μαρτίου και να ξαναπέφτει κάτω από το όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου. Εξού και μπαίνουν στο κάδρο συγκεκριμένες ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες, στις οποίες διαπιστώνεται η ανάγκη επείγουσας «φροντίδας». Τις πολιτικές (και εκλογικές) στοχεύσεις του Μαξίμου μαρτυρά η επιλογή να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων του νέου πακέτου στήριξης που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Αυτό αφορά κρίσιμες και πολυπληθείς κοινωνικές κατηγορίες: οικογενειάρχες, συνταξιούχους, αγρότες, ενοικιαστές, οφειλέτες με παλιά χρέη. Και στόχος ήταν να μπουν στις ενισχύσεις όσο περισσότεροι – για περίπου 1,5 εκατ. πολίτες τους οποίους δεν αφορούσαν έως σήμερα τα μέτρα ενίσχυσης μιλούν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας ότι το πακέτο καλύπτει το 85% των συνταξιούχων (άνω των 65 ετών), το 86% των ενοικιαστών, το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις ζυμώσεις που προηγήθηκαν εξετάστηκαν και πιο στοχευμένες κινήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες – άλλη μία κομβική κατηγορία για τη ΝΔ, που συνέβαλε στην εκλογική νίκη της στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ηδη στο τραπέζι μπαίνουν τα σχέδια επί χάρτου για το πακέτο της ΔΕΘ με έναν εξασφαλισμένο δημοσιονομικό χώρο 1 δισ. ευρώ για τις παροχές και τις φοροελαφρύνσεις του 2027 και με εφεδρείες 200 εκατ. ευρώ για επιπλέον στοχευμένες κινήσεις εντός του 2026.

Για την κυβέρνηση είναι κομβικής σημασίας να προσεγγιστούν ακροατήρια που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της εκτεταμένης απήχησής της το 2023, αλλά από τα οποία προκύπτουν σήμερα σοβαρές πιέσεις: οι ελεύθεροι επαγγελματίες στήριξαν τη ΝΔ σε ποσοστό 44,7% το 2023 και 28,2% στις ευρωεκλογές, παραμένοντας τότε παρά την πτώση η καλύτερη ομάδα της, μαζί με τους αγρότες που είχαν στηρίξει σε ποσοστό 42,9% το 2023. Ως προς τα ηλικιακά γκρουπ, για το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να ισχύει η διαπίστωση ότι όσο ανεβαίνουν οι ηλικίες, τόσο αυξάνεται και η επιρροή του. Ακόμα όμως και στα θεωρούμενα «συνεπή» ακροατήρια της ΝΔ, τους συνταξιούχους, καταγράφονται περιθώρια βελτίωσης.

Με διαφορά ωστόσο λειτουργούν πλέον ως μαύρη τρύπα οι 25-40 ετών. Η κατάσταση είναι πιο προβληματική ακόμα και από το απαιτητικό για όλες τις πολιτικές δυνάμεις πρώτο ηλικιακό σκαλοπάτι των 17-24 ετών.

Στους 25-40 ετών, οι οποίοι εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στην γκρίζα ζώνη, η ΝΔ είχε τις χαμηλότερες επιδόσεις τόσο το 2023 όσο και το 2024, ήταν όμως καθαρά πρώτη και με υψηλότερα ποσοστά από όσα καταγράφονται στις σημερινές μετρήσεις.

Στις εθνικές εκλογές πήρε 27,6% στους 25-34 ετών και 34,1% στους 35-44 ετών και στις ευρωεκλογές τα ποσοστά ήταν 15,8% και 23,8% αντίστοιχα. Πληροφορίες από νεότερες μετρήσεις αποτυπώνουν την προβληματική κατάσταση: με χαμηλό διψήφιο πια η ΝΔ είναι τρίτο κόμμα στους 25-40 ετών, με ενισχυμένα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, όπως το ΚΚΕ.

Δύο σενάρια για τις κάλπες

Οσο περισσότερο ξεδιπλώνεται η γαλάζια εκλογική στρατηγική, τόσο φουντώνουν τα σενάρια για τον εκλογικό χρόνο. Στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ εκτιμάται ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης απορρίπτει εισηγήσεις για εκλογές ακόμα νωρίτερα – τον Ιούνιο, δηλαδή, όπως κατά πληροφορίες τού εισηγήθηκαν ακόμα και μετριοπαθή κυβερνητικά στελέχη –, θεωρούν ότι ένα γενναίο πακέτο παροχών στη ΔΕΘ με φοροαπαλλαγές και με στόχευση στους μισθωτούς μπορεί να λειτουργήσει ως προεκλογικός διάδρομος. Απέναντι σε αυτό, υπάρχουν στελέχη που εξηγούν το σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας με κάλπες τον Απρίλιο του 2027 ως εξής: λένε ότι ο Μητσοτάκης θα ήθελε ιδανικά να φανεί απόλυτα συνεπής με όσα έχει πει για την ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου και ταυτόχρονα θα υπάρχει ο χρόνος να αφομοιωθούν τα μέτρα της ΔΕΘ και να ενισχυθούν οι εκλογικές συγκρίσεις.