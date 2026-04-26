Το απόγευμα της Κυριακής (26/04) ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης, όπου η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Αμφότερες οι ομάδες θέλουν τη νίκη, προκειμένου να μειώσουν στο ελάχιστο κάθε ενδεχόμενο περιπέτειας στη μάχη για την παραμονή. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά απο το Cosmote Sport 1 HD στις 16:00.

Λίγο αργότερα στις 18:00 ο αδιάφορος στη βαθμολογία Ατρόμητος φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης Aktor. Οι Αρκάδες, μετά τη νίκη τους επί του Παναιτωλικού, στοχεύουν σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να αυξήσουν τη διαφορά από τις ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι αυτή ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό στο «AEL FC Arena». Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με το αποτέλεσμα να αποκτά καθοριστική σημασία, καθώς ο νικητής θα πάρει σημαντικό προβάδισμα, βάζοντας σε δύσκολη θέση τον ηττημένο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά στις 20:00 από το Cosmote Sport 1HD.