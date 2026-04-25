Με φόντο την υπογραφή των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλία στην Αθήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε ανάρτηση για τη στενή φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναφέροντας ότι «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!». Η ανάρτηση παλισιώθηκε από μια ιδιαίτερη μουσική επιλογή, καθώς ακούγεται το τραγούδι «Εγώ και εσύ μαζί» των Τζίμη Πανούση και Randy Newman.

Εγώ κι εσύ μαζί

Όταν η τύχη σου θα ‘ναι φευγάτη

και συ μακριά απ’ το ζεστό σου κρεβάτι

Τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός κατά τη σημερινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Αθήνα υποδέχεται σήμερα έναν διαχρονικά Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο αλλά και έναν αληθινό φίλο της πατρίδας μας -κι επιτρέψτε μου να το πω- κι έναν προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική καθώς σφραγίζει μία ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021, δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική σημασία».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, ουσιαστικής με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών. «Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά».

«Η συμμαχία των χωρών μας, η οποία σήμερα ενισχύεται, δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την Ευρώπη. Η ιστορία ουσιαστικά βασίζεται στην έμπνευση και στη φιλία, στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στην καινοτομία. Κάθε φορά μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε οι μεν τα δυνατά σημεία των δε. Αυτό ακριβώς είναι που ενισχύει τη διμερή μας σχέση. Η Γαλλία και η Ελλάδα πάντα σκέφτονται με τρόπο μεγαλύτερο από το μέγεθος της χώρας τους. Έχουμε μια οικονομική αλλά κυρίως οικουμενική σκέψη. Γι’ αυτό και μπορούν οι χώρες μας να συνεχίσουν να συνδέονται με δεσμούς φιλίας και να έχουμε αυτή τη μοναδική συμμαχία που γιορτάσαμε και χθες και θα συνεχίσουμε να προωθούμε» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας.