Το επικό μπλέξιμο της υπόθεσης Λαζαρίδη (ο οποίος κατηγορείται ότι δεν έχει πτυχίο) με την υπόθεση Μαρκόπουλου (ο οποίος τελικά έχει), είναι ένα μελετημένο σχέδιο για να προχωρήσει κανείς σε αντιπολίτευση, αξιωματική ή θρυμματισμένη.

Δεν είναι του γούστου μου η κοινοβουλευτική μικροπαραβατικότητα, αναγκάζομαι ωστόσο να αναφερθώ επειδή, η μπάλα της απαξίωσης πήρε και το ΕΑΠ, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση, μετά το Νόμο Πεπονή και τη λειτουργία των ΚΕΠ.

Ολοι έχουμε φίλους που επωφελήθηκαν, εγώ έχω φίλες, κι έχω δει από πολύ κοντά τι εστί έρως για ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο χωρίς επαγγελματικό κίνητρο ή κοινωνικές επιδιώξεις. Τι σαράντα, τι πενήντα, τι εξήντα;

Ογδόντα πέντε ετών ήταν ο μεγαλύτερος συμφοιτητής της, μου λέει σήμερα η Ε. που την παρακάλεσα να θυμηθεί. Οι φίλες μου λοιπόν, έβαζαν το ξυπνητήρι στις πέντε το πρωί ή και νωρίτερα, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους ένα καθαρό τριωράκι να μελετήσουν, μέχρι να ξυπνήσει «το σπίτι» με τις απαιτήσεις του, παιδιά σκυλιά και λοιποί συγγενείς, και να βγουν κι εκείνες για το εξαντλητικό οχτάωρό τους, που κι εκείνο σαν «σπίτι» είναι αν τυχόν και σου πάρει τον αέρα.

Εγώ πάντως ήξερα καλά ότι η Κ. μέσα στο σακίδιό της που ακουμπούσε κάτω από το γραφείο δεν έκρυβε λιπ γκλος και «ζακέτα να πάρεις» αλλά ολόκληρο τον Ηρόδοτο, τον Σολωμό, στοιχεία Μακροοικονομίας, Μελέτες Ευρωπαϊκών θεσμών, Σκανδιναβική δραματουργία, Αριστοτέλη, Βυζαντινά γράμματα, τόμους για τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και κάνα κουτάκι με ντεπόν αναβράζοντα.

Το ζήλεψα αφόρητα αυτό το αόρατο φοιτηταριό με το ζήλο της κρυφής παράλληλης ερωτικής σχέσης να γυαλίζει στα μάτια του, χωρίς τις αέρα πατέρα σπουδές και τις μετεφηβικές ορμονικές αναταράξεις των κανονικών φοιτητών. «Τέσσερις ημέρες το μήνα οδηγούσα έξι ώρες πηγαινέλα για να προλάβω και τη δουλειά», μου λέει σήμερα η Ο., μια από τις ώριμες φοιτήτριες του ΕΑΠ Πάτρας.

Το «πιο νωρίς», είναι ορισμένως, μεγάλη πεπονόφλουδα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές θα έπρεπε να απαγορεύονται στους πολύ νέους, για τους ίδιους λόγους που πάει να τους απαγορευτεί το facebook και το instagram.