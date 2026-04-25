Εξαιρετική ήταν η παρουσία της ελληνικής κωπηλασίας στην πρώτη ημέρα τελικών της ιστορικής ρεγκάτας του Πιεντιλούκο στην Ιταλία, με τα ελληνικά πληρώματα να κατακτούν συνολικά εννέα μετάλλια.

Ο απολογισμός περιλάμβανε τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια και τρία χάλκινα, δείχνοντας πως οι Έλληνες αθλητές βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήρθε από την Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία επέστρεψε στο σκιφ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ύστερα από συναρπαστική κούρσα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 7:53.07, αφήνοντας πίσω της για ελάχιστα εκατοστά την Ιταλίδα Αλίτσε Κοντάτο.

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν επίσης οι Γαβριέλα Λιόλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου, συνεχίζοντας τις σπουδαίες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, ενώ στην κορυφή ανέβηκαν ακόμη ο Ιάσονας Μουσελίμης στο σκιφ εφήβων και οι Μαρίνα Αδάμ με Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη στο διπλό σκιφ νεανίδων.

Σημαντική ήταν και η παρουσία των Ζωής Φίτσιου και Ελένης Διαβάτη, που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών.

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων

Χρυσά μετάλλια

Ευαγγελία Αναστασιάδου (σκιφ γυναικών) – 7:53.07 Ιάσων Μουσελίμης (σκιφ εφήβων) – 7:17.65

Γαβριέλα Λιόλιου / Πασχαλίνα Μουρατίδου (διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών) – 7:24.66

Μαρίνα Αδάμ / Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη (διπλό σκιφ νεανίδων) – 7:17.70

Αργυρά μετάλλια

Απόστολος-Σταύρος Αλεξίου / Γιώργος Χιώτης (δίκωπος εφήβων) – 7:02.21

Πάρις Ραφαήλ Κότσιας / Κωνσταντίνος Κωσταράς (διπλό σκιφ εφήβων) – 6:37.45

Χάλκινα μετάλλια

Ζωή Φίτσιου-Ελένη Διαβάτη (διπλό σκιφ γυναικών) – 7:19.94

Βαρελοπούλου / Παπαρρίζου (δίκωπος νεανίδων) – 8:04.22

Αναστασία Παπαδημητρίου (σκιφ νεανίδων) – 8:35.08

Υπόλοιπες κατατάξεις