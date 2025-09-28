Μοναδική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Όπως μεταδίδει το ertsports.gr, o Έλληνας πρωταθλητής δεν υλοποίησε απλά το όνειρο της κατάκτησης ενός μεταλλίου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θριάμβευσε σε έναν εκπληκτικό αγώνα και κέρδισε το χρυσό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Τόκιο με χρόνο 6.36.75 πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού.

Πανευτυχής στο τέλος δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα. Μεγάλο ευχαριστώ στον θεό και σε όσους είναι δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, ήθελα πολύ να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Προσπάθησα μέσα στην κούρσα να μην φύγουν καθόλου. Κράτα λίγο ακόμα έλεγα στον εαυτό μου. Έβαλα όλη την ψυχή μου για να το κατακτήσω. Είναι αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα».