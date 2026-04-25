Συμμετοχή και στο διπλό του τουρνουά της Μαδρίτης δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα συνεχίσει τη δράση του στο χωμάτινο Masters και πέρα από το μονό, δείχνοντας ότι θέλει να εκμεταλλευτεί πλήρως τη διοργάνωση.

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο πλευρό του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι, σε ένα νέο δίδυμο που καλείται να βρει άμεσα χημεία σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Στον πρώτο γύρο, οι δύο τους θα αντιμετωπίσουν το ζευγάρι των Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Μαρτσέλο Μέλο, σε μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου από το ξεκίνημα.

Σε περίπτωση πρόκρισης, το έργο τους δεν γίνεται ευκολότερο, καθώς πιθανός επόμενος αντίπαλος είναι οι Ιταλοί Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι, ένα από τα πιο σταθερά δίδυμα του ταμπλό.

Η απόφαση του Τσιτσιπά να αγωνιστεί και στο διπλό προσθέτει έξτρα αγωνιστικό φορτίο στο ήδη απαιτητικό πρόγραμμά του, ωστόσο του δίνει και περισσότερη αγωνιστική δράση ενόψει της συνέχειας στη Μαδρίτη.