Σοβαρή υπόθεση με φόντο την αλλοίωση αποτελεσμάτων αποκαλύφθηκε σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών, όπου διαιτητής συνελήφθη κατηγορούμενος ότι ζητούσε χρήματα για να επηρεάζει την εξέλιξη των αγώνων.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο καταγγελιών για οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε χρηματικά ποσά από αθλητές, υποσχόμενος ευνοϊκή μεταχείριση στη βαθμολογία, διάκριση στη διοργάνωση, αλλά και πιθανή ένταξη στην Εθνική ομάδα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του τη στιγμή που παρέλαβε φάκελο με προσημειωμένο ποσό. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης κινητό τηλέφωνο και σχετικά στοιχεία που εξετάζονται.

Η ανακοίνωση

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ημεδαπός, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με της οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πιο αναλυτικά, με την καταβολή -1.000- ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε –μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.