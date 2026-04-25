Σε μια κίνηση στήριξης των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρά σε οικονομική επιβράβευση όσων κατέκτησαν μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα μέσα στο 2025, σε αγωνίσματα που ανήκουν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.

Η απόφαση που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από πρόταση του προέδρου Ισίδωρου Κούβελου, σηματοδοτεί μια πιο ενεργή στάση της ΕΟΕ απέναντι στους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε κορυφαίο επίπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις θα λάβουν πρόσθετη οικονομική στήριξη, ως αναγνώριση της προσπάθειας και των επιτυχιών τους, σε μια περίοδο που η ελληνική παρουσία στον παγκόσμιο αθλητισμό παραμένει έντονη.