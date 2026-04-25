Τι δήλωσε ο Κούβελος
«Αποφασίσαμε να επιβραβεύσουμε οικονομικά και τους αθλητές και τις αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο στις μεγάλες διοργανώσεις του 2025, όπως κάνουμε και για τους αθλητές μας το 2026, σε αγωνίσματα που είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το κάνει για πρώτη φορά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια ανταμοιβή που τους αξίζει, στην προσπάθεια τους για το μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028.
Στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές και τις Ομοσπονδίες και τους επιβραβεύουμε για τη δουλειά που έχουν κάνει, με χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από τους χορηγούςτης Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».
Ποιοι αθλητές και αθλήτριες θα πάρουν πριμ
Στη λίστα των αθλητών που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία για το 2025 βρίσκονται 13 αθλητές από εννέα διαφορετικά αθλήματα που διακρίθηκαν μέσα στη χρονιά
- Εμμανουήλ Καραλής (στίβος, επί κοντώ) | Χρυσό στο Ευρωπαϊκό κλειστού, αργυρό στο Παγκόσμιο κλειστού και ανοιχτού
- Λευτέρης Πετρούνιας (γυμναστική) | Χρυσό στο Ευρωπαϊκό
- Στέφανος Ντούσκος (κωπηλασία, σκιφ) | Χρυσό στο Παγκόσμιο, αργυρό στο Ευρωπαϊκό
- Μηλένα Κοντού (κωπηλασία, διπλό σκιφ) | Αργυρό στο Ευρωπαϊκό
- Ζωή Φίτσιου (κωπηλασία, διπλό σκιφ) | Αργυρό στο Ευρωπαϊκό
- Γιώργος Κουγιουμτσίδης (πάλη, -79κ) | Χρυσό στο Παγκόσμιο
- Μαρία Πρεβολαράκη (πάλη, -53κ) | Χρυσό στο Ευρωπαϊκό
- Στέφανος Δημόπουλος (κανόε καγιάκ, C1 1000μ) | Αργυρό στο Παγκόσμιο
- Ελισάβετ Τελτσίδου (τζούντο, -70κ) | Αργυρό στο Ευρωπαϊκό
- Εμμανουέλα Κατζουράκη (σκοποβολή, σκιτ) | Χρυσό στο Ευρωπαϊκό
- Μπάμπης Χαλκιαδάκης (σκοποβολή, σκιτ) | Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό
- Κάμερον Μαραμενίδης (ιστιοπλοΐα, formula kite) | Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό
- Παναγιώτης Μπιτάδος (τρίαθλο) | Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό