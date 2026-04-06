Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ κάλεσε τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνοδευόταν από τον προπονητή και πατέρα του, Χάρη Καραλή, προκειμένου να τον ενημερώσει για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική του επιβράβευση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία είχε ληφθεί το προηγούμενο έτος και ανανεώθηκε για το 2026, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για τους αθλητές που κατακτούν θέσεις στο βάθρο στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Οι δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου στον Εμμανουήλ Καραλή

«Μας έκανες για μία ακόμη φορά υπερήφανους. Οι επιτυχίες σου προσφέρουν χαρά σε όλους τους Έλληνες, αλλά δίνεις το παράδειγμα στα νέα παιδιά και με το χαρακτήρα σου και το φωτεινό σου χαμόγελο.

Στόχος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να στηρίζει τους αθλητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και γι’ αυτό εντάξαμε 75 άτομα στο πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες” αλλά δεν γίνεται να μην ανταμείβουμε και όσους σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Σε ευχαριστούμε και πάλι Μανόλο και η ΕΟΕ θα είναι πάντα στο πλευρό σου».