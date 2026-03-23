Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και μία μέρα μετά γύρισε στην Αθήνα.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο αθλητής του Ολυμπιακού γνώρισε θερμή υποδοχή, ενώ περιέγραψε τα συναισθήματά του, μετά τη νέα του επιτυχία και αναφέρθηκε και στη φιλική σχέση του με τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Καραλής

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια.

Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές. είναι πολύ σημαντικό».

Για την συνέχεια: «Σίγουρα διακοπές, θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σ’ ένα μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

Για το ότι είναι ο πρώτος με τα τρία μετάλλια: «Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο για τα νέα παιδιά.

Δεν νιώθω βάρος,ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε τοάθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

Για την σχέση του με τον Ντουπλάντις: «Είναι η αγάπη,χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και να έχωέναν φίλο που γράφει ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα.

Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενή άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε τοαίοσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μονάχα θετικά πράγματα να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο να προσφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

Για το γεγονός ότι απειλεί τον Ντουπλάντις και αν διαφοροποιεί την σχέση τους: «Όχι, είμαστε καλοί φίλοι, όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε.

Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι, μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

Για το ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα: «Η μητέρα μου, ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».

Η εθνική μας ομάδα, με τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ολοκλήρωσε τις παρουσίες της στη χειμερινή δράση.

Η επαναλειτουργία του κλειστού της Παιανίας βοήθησε στην οργάνωση μιας άκρως επιτυχημένης και γεμάτης αγωνιστικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνιστικών επιπέδων.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στους αγώνες του ανοιχτού με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες με κορυφαία όλων το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η παρουσία της ομάδας μας στη διοργάνωση

2ος 6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

6ος 8,19 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος

8ος 2,22 μ. Αντώνης Μέρλος Ύψος

11η 4.120 β.Αναστασία Ντραγκομίροβα 5αθλο

16ος 15,45 μ. Ανδρέας Πανταζής Τριπλούν

36η 7.36 Ραφαέλα Σπανουδάκη 60 μ.

40ή 7.85 Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος 60 μ. εμπ.