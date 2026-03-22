Το ασημένιο μετάλλιο παρέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Τόρουν, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά το άλμα του (6,05μ.) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι με κόπο και πίστη πήρε το μετάλλιο, ενώ επισήμανε πως είναι ξενυχτισμένος αφού γιόρτασε μαζί με την ομάδα του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής:

«Με τόσο κόπο και πίστη κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο. Είμαι χαρούμενος και… ξενυχτισμένος, γιατί το γιορτάσαμε και το χαρήκαμε.

Κάνω αυτό που αγαπάω στο ψηλότερο επίπεδο. Ζω το όνειρό μου. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου.

Ελπίζω οταν τελειώσει η καριέρα μου να έχω πολλές καλές στιγμές. Ηρθαμε εδώ και για τον Μίλτο (Τεντόγλου) και τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται, να τους χειροκροτήσουμε.

Μετά 10 ημέρες ξεκούραση να χαλαρώσουμε και μετά προπόνηση για τον ανοιχτό».