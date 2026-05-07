Σε άλλο επίπεδο έχει φτάσει το αίτημα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης προς την ομάδα για την πώληση του Κιλιάν Εμπαπέ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, «διέλυσε» το ρεκόρ Γκίνες για υπογραφές σε ένα αίτημα, όποιο και να είναι αυτό!

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν αίτημα διαγραφής όλων των χρέων για το πιο φτωχά κράτη του κόσμου!

Συγκεκριμένα εκείνο το αίτημα είχε 24.000.000 υπογραφές, ενώ το να φύγει ο Εμπαπέ έχει ήδη πάνω από 31.000.000!

