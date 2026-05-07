«Εχω διανυκτερεύσει στο βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης και έχω ζήσει το κρύο στο πετσί μου».

Αυτό έγραφε στις αρχές Φεβρουαρίου στο προσωπικό του blog ο Δ.Ζ., ο μοναδικός έλληνας επιβάτης του πλοίου «MV Hondius», στο οποίο έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού. Πρόκειται για πανεπιστημιακό που περιγράφεται ως «λάτρης της περιπέτειας».

Κυνηγώντας την έχει βρεθεί κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου, ανεβαίνοντας βουνά και τρέχοντας ημιμαραθώνιους σε Παταγονία, Ισλανδία και Νεπάλ μεταξύ άλλων. Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει πως έχει επισκεφτεί περισσότερες από 60 χώρες και έθετε ως στόχο του την πορεία από τον Βόρειο στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό.

Μικρή εντύπωση προκαλεί λοιπόν το ότι (δυστυχώς για τον ίδιο) βρέθηκε στο εξερευνητικό κρουαζιερόπλοιο που θα διέσχιζε κάποια από «τα πιο ανέγγιχτα τοπία του Ατλαντικού».