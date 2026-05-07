Νέες αναφορές στη σχέση του με τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας, εξαπέλυσε ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba. Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά τον ισχυρισμό του ότι τεστ DNA έδειξε πως είναι «κατά 14% Έλληνας».

Αφορμή για τις νέες αναρτήσεις του στο Χ αποτέλεσε η διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό ανάμεσα στον Αφρικανό στρατηγό και την Τουρκία. Η αντιπαράθεση φαίνεται να έχει αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα, με τον Kainerugaba να απαντά σε διαδικτυακά σχόλια με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Απαντώντας σε χρήστη που τον προέτρεψε «μην πέφτεις στο επίπεδο της Τουρκίας», ο Kainerugaba —γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι— έγραψε: «Σε ευχαριστώ, η Ελλάδα είναι σπουδαία χώρα. Το γνωρίζουμε αυτό». Λίγο αργότερα ανήρτησε φωτογραφία προτομής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σχολιάζοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση».

No doubt we are related. He looks like Afande Saleh when he was young. pic.twitter.com/1BS99SvIff — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 6, 2026

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας στράφηκε ευθέως κατά της Τουρκίας, γράφοντας: «Δεν τους χρειαζόμαστε. Είναι άχρηστοι. Αυτοί μας έχουν ανάγκη. Και θα κάνουν ό,τι απαιτήσω πριν να τους συγχωρήσω».

We will never allow the Ottoman empire to re-emerge in Africa. That is the Devil’s empire. It is anti-Christ. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Στη συνέχεια συνέχισε στο ίδιο ύφος, σημειώνοντας: «Τώρα πρέπει να ασχοληθώ με τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα βάλουν μυαλό. Θα κάνουν ό,τι τους ζητήσω».

Now I have to deal with the devilish Turks. But they will be disciplined soon. They will do everything we demand! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι οι «αδύναμοι» και «απελπισμένοι» Τούρκοι χρησιμοποιούν εικόνες και βίντεο του Τσε Γκεβάρα για να τον προσβάλουν. Το διαδικτυακό μπαράζ του κορυφώθηκε με τη φράση: «Δεν θα επιτρέψουμε στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανακάμψει στην Αφρική. Πρόκειται για μια διαβολική αυτοκρατορία. Είναι οι Αντίχριστοι».

Since the greatly weakened Turks in desperation used Che’s image and videos to try and insult me. All mankind should send me their best Che and Fidel gifs to respond to them. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Λίγο νωρίτερα έκανε και άλλη μια ανάρτηση αναφέροντας ότι Η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αφρική όπως και η Ουγκάντα έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στο Αιγαίο. Την ανάρτηση συνόδεψε με φόντο τον Μέγα Αλέξανδρο.

Africa, just like Uganda, stands in solidarity with Greece and Cyprus in defending their rightful interests in the Aegean Sea. Nations must respect history, sovereignty, and peaceful coexistence. Proud to witness strong and visionary leadership in General @mkainerugaba a… pic.twitter.com/WeC8b58Xep — Barugahara Balaam Ateenyi. (@BalaamBarugahar) May 7, 2026

Διαβάστε επίσης: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας απειλεί την Τουρκία – Προσφέρει 100.000 στρατιώτες για την προστασία της «Αγίας Γης»