Νέες αναφορές στη σχέση του με τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας, εξαπέλυσε ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba. Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά τον ισχυρισμό του ότι τεστ DNA έδειξε πως είναι «κατά 14% Έλληνας».

Αφορμή για τις νέες αναρτήσεις του στο Χ αποτέλεσε η διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό ανάμεσα στον Αφρικανό στρατηγό και την Τουρκία. Η αντιπαράθεση φαίνεται να έχει αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα, με τον Kainerugaba να απαντά σε διαδικτυακά σχόλια με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Απαντώντας σε χρήστη που τον προέτρεψε «μην πέφτεις στο επίπεδο της Τουρκίας», ο Kainerugaba —γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι— έγραψε: «Σε ευχαριστώ, η Ελλάδα είναι σπουδαία χώρα. Το γνωρίζουμε αυτό». Λίγο αργότερα ανήρτησε φωτογραφία προτομής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σχολιάζοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας στράφηκε ευθέως κατά της Τουρκίας, γράφοντας: «Δεν τους χρειαζόμαστε. Είναι άχρηστοι. Αυτοί μας έχουν ανάγκη. Και θα κάνουν ό,τι απαιτήσω πριν να τους συγχωρήσω».

Στη συνέχεια συνέχισε στο ίδιο ύφος, σημειώνοντας: «Τώρα πρέπει να ασχοληθώ με τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα βάλουν μυαλό. Θα κάνουν ό,τι τους ζητήσω».

Σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι οι «αδύναμοι» και «απελπισμένοι» Τούρκοι χρησιμοποιούν εικόνες και βίντεο του Τσε Γκεβάρα για να τον προσβάλουν. Το διαδικτυακό μπαράζ του κορυφώθηκε με τη φράση: «Δεν θα επιτρέψουμε στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανακάμψει στην Αφρική. Πρόκειται για μια διαβολική αυτοκρατορία. Είναι οι Αντίχριστοι».

Λίγο νωρίτερα έκανε και άλλη μια ανάρτηση αναφέροντας ότι Η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αφρική όπως και η Ουγκάντα έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στο Αιγαίο. Την ανάρτηση συνόδεψε με φόντο τον Μέγα Αλέξανδρο.

