Στην δημιουργία ενός ισραηλινού οικισμού στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τροζένα στη Λεμεσό στην Κυπριακή Δημοκρατία, προχωρά εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συνολικά 60 κατοικίες, ένας κατασκηνωτικός χώρος και ένα οινοποιείο ενώ έχει ήδη υποβληθεί σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο οι πληροφορίες είναι από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αναφέρουν πως η κοινότητα πουλήθηκε σε Ισραηλινούς.

Η απάντηση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

Η εφημερίδα απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα, ο οποίος ανέφερε ότι εταιρεία υπέβαλε αίτηση για ανέγερση 60 οικιών, ενός κατασκηνωτικού χώρου και ενός οινοποιείου.

Κατά την απογραφή του 1946, όταν η κοινότητα βρισκόταν στο απόγειο της (από πλευράς πληθυσμού), οι κάτοικοί της έφτασαν προσωρινά τους 133 (στην απογραφή του 1931 ήταν μόλις 64 ενώ το 1960 ήταν 106) ως εκ τούτου, ποτέ δεν υπήρχαν περισσότερ σπίτια από όσα θα κατασκευαστούν τώρα, ενώ το νέο είναι ο κατασκηνωτικός χώρος, ο οποίος προφανώς θα αξιοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς, όπως και το οινοποιείο το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί, ως πόλος έλξης, για τουρίστες αλλά και ως οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, οι κατοικίες φαίνεται να χωροθετούνται στον πυρήνα της κοινότητας, όπου βρισκόταν η κατοικημένη περιοχή και το ίδιο ισχύει και για το οινοποιείο ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος προγραμματίζεται να δημιουργηθεί εκτός του πυρήνα, δηλαδή στην περίμετρο του χωριού.

Το σχέδιο, δε, περιλαμβάνει κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτηρίων και ανέγερση νέων στη θέση τους.

Περιοχή Natura

Συνήθως, σε πολεοδομική Ζώνη Η1, ειδικά στις πόλεις, επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι τρεις ορόφους και ύψος 11,4 μέτρα, με συντελεστή δόμησης 120% και ποσοστό κάλυψης 70%. Πέραν από μικρές πολυκατοικίες μπορούν να ανεγερθούν και οικιστικά συγκροτήματα ή και μεμονωμένες κατοικίες. Βεβαίως το γεγονός ότι όλη η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», ίσως οδηγήσει σε απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε μεγαλύτερο βάθος.

Μέχρι το σημείο της απόκτησης της γης από τον επενδυτή έγινε αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως, αφού, όπως ανέφερε στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέφρασε επιφυλάξεις οι οποίες εδράζονται στο γεγονός ότι η ίδια η κοινότητα και η ευρύτερη περιοχή εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «το «Natura 2000» είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και έχει ως στόχο του την προστασία και διαχείριση ευάλωτων ειδών και οικοτόπων σε όλη τη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης ανά την Ευρώπη, άσχετα από τα εθνικά ή πολιτικά σύνορα».

Βασίζεται δε, «στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την Προστασία των Άγριων Πτηνών».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί πως η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πολύ πλούσια και ότι χρήζει προστασίας.

Θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, στο Φιλελεύθερο, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις ως προς τον τύπο και την έκταση της ανάπτυξης, προφανώς για να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις και αν αυτές είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να δοθεί συγκατάθεση ή αν ο βαθμός επιβάρυνσης της περιοχής (περιλαμβανομένων των ειδών που φιλοξενεί) είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορεί το Τμήμα να ανάψει το πράσινο φως για την επένδυση.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσουλόφτας, δεδομένης και της θέσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν έχει εκδώσει πολεοδομική άδεια. Άλλωστε, όπως ανέφερε, ο Οργανισμός ανέθεσε τη μελέτη του όλου θέματος (και της αίτησης που έχει υποβληθεί) σε έμπειρο λειτουργό, ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με αναπτύξεις ανάλογου τύπου και αναμένει το δικό του πόρισμα, το οποίο βεβαίως θα ληφθεί υπόψιν μαζί με άλλους παράγοντες.

Σημειώνεται, πως δεν υπεβλήθη μία αίτηση η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των κατοικιών, το οινοποιείο και τον κατασκηνωτικό χώρο (ως ενιαία ανάπτυξη) αλλά, όπως πληροφορούμαστε έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις για τις 60 κατοικίες, μία για το οινοποιείο και μία για τον κατασκηνωτικό χώρο.

Για να καταλήξει το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά και ο ΕΟΑ σε απόφαση, θα συνυπολογίσουν το σύνολο των προτεινόμενων οικοδομημάτων και χρήσεων και όχι μεμονωμένα όπως έχουν υποβληθεί.

Οι πολιτικοί προβληματισμοί για την πώληση του οικισμού σε Ισραηλινούς

Πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης, το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ως προς την παράμετρο του αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους.

Άλλοι μεν βλέπουν ξεπούλημα της Κύπρου σε ξένους ενώ άλλοι υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μία εγκαταλελειμμένη κοινότητα, για την οποία δεν ενδιαφερόταν σχεδόν κανείς και όταν ενδιαφέρθηκε ένας επενδυτής να την αναδείξει και να την αξιοποιήσει, προκλήθηκαν υπέρμετρες αντιδράσεις, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι αγορές ισραηλινών στην Κύπρο, ελεύθερη και κατεχόμενη δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν αντιδράσεις.

Πηγή: in.gr